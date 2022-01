A honatya emlékeztetett a tavaly nyáron megrendezett Debrecen-konzultációra, melynek fontos kérdésköre volt a városrész közlekedése és az ingatlanfejlesztés. Ennek kapcsán többek között arra emlékeztetett, hogy a 3-as villamosvonalat régóta tervezi a város, mellyel fő célja, hogy a jelenlegi, észak-dél irányú villamosvonalak tengelyét a jövőben nyugat-kelet irányúval keresztezzék, egészen a Dobozi-lakótelepig.



Papp Viktor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője hangsúlyozta, a tócóvölgyi ingatlanfejlesztés a célja rendezni a város a lakás- és albérletpiacának helyzetét, valamint megfékezni az elszabadult ingatlanárakat. – Célunk, hogy segítsük és támogassuk a debreceni fiatalok lakáshoz jutását és életkezdését, a Debrecenben kiemelt ágazatokban dolgozókat támogatva, mint például a bölcsődei, óvodai, vagy köznevelésben dolgozó pedagógusok, vagy a szociális szférában dolgozó fiatalok.

Forrás: Czinege Melinda

– Nem igaz, hogy zöldterületet veszünk el a tócóvölgyiektől – nyomatékosított Papp Viktor, majd felidézte, hogy a 80-as évek óta terveben van a tócóvölgyi 2. ütem beépítése. A beruházás részeként egy 30 ezer négyzetméteres közparkot is létrehoznak, amely a Civaqua részeként egy mesterséges tavat is tartalmazni fog. A Tócó ér mentén 20 ezer négyzetméteres zöldsávot alakítanak ki, egy másikat pedig az 1. és a 2. ütem között, ami a 2-es ütem zöldfelületeivel együtt 3,6 hektárnyi terület lesz.

Végül kiemelte: aki nem támogatja ezt a fejlesztést, az arra teszi le a voksát, hogy konzerválta Debrecenben a lakásárakat és ellehetetlenítse a fiatalok otthonteremtésének és lakáshoz jutásának lehetőségét.

Papp Viktor a Napló kérdésére elmondta, hogy a debreceni Zöld Város projektek megvalósítása kapcsán a Momentum korábban támadta a Fényesudvarban megvalósult ilyen típusú beruházást, a napokban indult tócóskertit, valamint a Dósa nádor téri fejlesztéseket. – Amikor a Momentum politikusai a kampányfotóikat készítették az előválasztásokra, mindkét képviselő-jelöltjük a Csapó utcát és a Dósa nádor teret választották háttérnek – mutatott rá az ellenzék ellentmondásos reakcióira. – Debrecen városának továbbra is nagyon fontos, hogy minőségi zöldfelületet tudjon biztosítani, ez a városvezetés törekvéseiből is látható – összegzett, majd példaként említette a Nagyerdő átfogó fejlesztését, mellyel minőségi kikapcsolódási lehetőséget biztosít a debrecenieknek. – Így képzeljük el a Tócó-völgy 2-es ütemében a zöldterületek kialakítását is – tette hozzá.

SzD