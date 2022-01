A beruházásokban, fejlesztésekben évtizedek óta bővelkedik a város, de ahogy a politikus fogalmazott: az elmúlt év minden tekintetben rátett két lapáttal az előző időszak folyamataira. Kijelenthető, hogy az ország legdinamikusabban fejlődő városa Debrecen, de ehhez számos megoldásra váró feladat is párosult.

Már most látható, 2022 sem a tétlenségről lesz emlékezetes.

Az előző év nem zárult a legjobban, átesett a koronavírus-fertőzésen, ez gyanítom, kihatott 2021-re is.

Habár az ember szívesen elkerüli a betegséget, nyilván a személyes tapasztalat sok tudással is felruházott. Én az elmúlt évet megelőző novemberben kaptam el a betegséget, de ma már ennek köszönhetően sokkal elővigyázatosabb vagyok. Hála istennek, a feleségem, a gyermekeim megúszták, s bár a nagyszülők közül sajnos többen is átestek rajta, mindenki túllépett ezen a betegségen. Fontos kiemelni, hogy az orvostudomány az emberiség segítségére sietett, az oltással nagyon sok élet megmenthető. Én azt javaslom, azt ajánlom ezúton is mindenkinek, hogy aki teheti, oltassa be magát. Az oltási kampány egy évvel ezelőtti elindítása után felháborító politikai kampányt indítottak az ellenzéki pártok. Azt gondolom, hogy ebben a kérdésben a józan mértéktartás a legfontosabb, ijesztgetni, rémítgetni embereket nem lehet. Egy-egy ilyen politikusi megnyilatkozásnak meg is lett az eredménye: vannak emberek, akik kétségbe vonják az oltóanyagok hatékonyságát, vagy az oltással kapcsolatban mutatnak szkepticizmust.

Túlzó kijelentés, hogy a pandémiát leszámítva Debrecen nem zár rossz évet?

Mindent egybevetve egy küzdelmes, dolgos, de nagyon jó évet zár Debrecen. Nyilvánvalóan, ahol a koronavírus-fertőzés az egyéni sorsokat, életeket beárnyékolta, ott ennek óriási következménye, nyoma van. A pandémia itt volt velünk az elmúlt évben is, és valószínűleg valamilyen mértékben 2022-ben is velünk lesz. De való igaz, hogyha ezen túltekintünk a város életének alakulására, akkor azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon jó évet zártunk, hiszen a beruházásokban, fejlesztésekben most már évtizedek óta bővelkedik Debrecen. Kijelenthető, hogy az ország legdinamikusabban fejlődő városa a miénk, de 2021 minden tekintetben rátett két lapáttal az előző évek folyamataira. A 2021-es költségvetést rendkívül fejlesztéscentrikusan fogalmaztuk meg és fogadtuk el. Egy nagy dinamikával fejlődő város esetében előjönnek persze olyan problémák, amelyekre záros határidőn belül megoldást kell találni. Ilyen például a gazdasági növekedéssel együtt járó közlekedési fejlesztések kérdésköre. Ebben a tekintetben Debrecen lényegesen többet vállal most, mint amennyit egy átlagos magyar városnak kell vállalnia.

Forrás: Napló-archív

Ezért is lett a közlekedésfejlesztés költségvetésének titulálva a 2021-es.

Így van. Mindig előre meg szoktuk mondani, hogy adott évben mire koncentrálunk. 2021 így lett a közlekedési fejlesztések éve. A következő évben is hangsúlyos lesz ez a terület, de lesznek új elemek is. A közlekedés témakörénél maradva, idén befejeződik a Bem téri csomópont átépítése, valamint a Bethlen utca és az Egyetem sugárút felújítása, illetve kiszélesítése. Az év elején a kiskörút harmadik üteme is elkészül, tehát a belvárosi belső körgyűrű teljessé válik. Emellett 2022-ben újabb csomópont-átépítésekre készülünk: elindul az Árpád tér fejlesztése, ahol az Ótemető utca csatlakozása az Árpád tér irányába egy pluszsávval bővül majd. A Szabó Lőrinc–Füredi–Csigekert utcai kereszteződés a város kelet–nyugati irányú közlekedési rendszerének egyik kulcseleme, amelynek az átépítése szintén kezdetét veszi. Tavasszal a Kishegyesi útnál is elindulnak a munkagépek, továbbá egy évtizedek óta várt beruházás, a keleti körgyűrű előkészítése is megkezdődhet. Ez a körgyűrű a 481-es és a 47-es főút találkozásától, a Déli Ipari Park körforgalmától a zártkerti övezet külső peremén haladna egészen a 471-esig, majd a 4-es főútig. Ennek az előkészítése, a nyomvonal kijelölése és tervezése elindul. A jövő évi költségvetésnek tehát az lesz a sajátossága, hogy prioritásból több is lesz, ezek intenzitása pedig erősödik. A közlekedés mellett a gazdaság fejlesztése is folytatódik, továbbá a lakhatás kérdésköre is nagyobb hangsúlyt kap. A város gazdasági fejlődése ugyanis olyan lakáspiaci folyamatot indított el, amely alapján az árak fölfelé mozdultak el, ezért jövőre szeretnénk a tócóvölgyi fejlesztéseket elindítani. A Tócóvölgy második ütemében nagy zöldfelületi mutatókkal rendelkező lakóparkfejlesztést tervezünk, ahol egy 30 ezer négyzetméteres közparkot is kialakítanánk. A beruházás beépítési intenzitása kisebb lesz; egységnyi területen kevesebb lakásszám jelenik majd meg, mint ami most jelen pillanatban jellemzi a Tócóvölgy első, már meglévő ütemét. A célunk mindemellett az, hogy az árakat ne engedjük tovább emelkedni. Az önkormányzat ezt támogatva egy olyan bérlakás-konstrukciót fog kialakítani a tócóvölgyi projekt esetében, amely a tervek szerint a fiatal, Debrecenben letelepedő munkavállalók számára biztosít kedvezményt a lakbérben, ezzel segítve a lakhatási feltételeiket. 2022 több tekintetben is izgalmas évnek ígérkezik, de elsősorban a választások miatt. A fő kérdés az lesz ugyanis, hogy az a kormányerő – amely egyértelműen a magyar emberek érdekeit képviseli – folytathatja-e a munkát ebben az országban. Abban az esetben, ha ez nem így történne, az Magyarország számára egy önfeladással érne fel. Fontos megjegyezni, hogy az elmúlt évek fejlesztései nem valósulhattak volna meg a városunk iránt elkötelezett országgyűlési képviselők munkája nélkül. Kósa Lajostól, Pósán Lászlótól és Tasó Lászlótól minden segítséget, minden támogatást megkap a város, akkor, amikor a helyi érdekeket a kormány felé kell tolmácsolni és érvényesíteni. Városunk szempontjából kiemelten fontos, hogy továbbra is a nemzeti érdekeket képviselő, a kormánnyal együttműködni képes országgyűlési képviselők dolgozzanak Debrecenért. A kormány elkötelezett Debrecen fejlesztése mellett, nem látok okot arra, hogy ha a város érdekeit nézem, akkor más döntés szülessen, mintsem, hogy a Fidesz–KDNP frakció tovább folytathassa a munkáját.

Szijjártó Péter miniszter kétszer is úgy fogalmazott Debrecent említve, hogy versenyben van olyan beruházásokért, amelyekkel a nemzetközi gazdasági sajtó címlapjára kerülhet. Készítsük be a pezsgőt 2022-ben? Várható valami nagyobb „durranás”?

Erről részleteket még nem árulhatok el, de ahogy korábban már említettem, a gazdaságfejlesztési stratégiánk központi eleme, hogy olyan iparvállalatokat, olyan gazdasági szereplőket hozzunk Debrecenbe, amelyek a tiszta energiára épülő világgazdasági folyamatok fontos pillérei lesznek. Hiszem azt, hogy a szénhidrogén-alapú gazdaságnak rövidesen vége lesz. A környezetvédelem, a bolygónk élhetőségének fenntartása ma központi kérdés. Az akkumulátorgyártás két meghatározó szereplője már itt van a városban. Az EcoPro BM beruházása nagyon magas hozzáadott értékű iparágat hoz a városba, magas kutatás-fejlesztési intenzitással, ami az egyetem számára is komoly lehetőség. Nekünk ezen az úton kell továbbmenni, Debrecen akkor lesz sikeres a XXI. században, ha ennek az új technológiai korszaknak a legfőbb pilléreit a városba csábítja, mert ez jelenti ma a jövőt.

Azt a stratégiát követjük, hogy az új világ hírnökeit hozzuk Debrecenbe.

Ha a jelennél maradunk, akadnak adósságok is. A főpályaudvar kérdése felér egy „ide lőjetek!” táblával.

A közösségi közlekedés fejlesztése stratégiai kérdés Debrecen számára, a főpályaudvar fejlesztését, annak a tervezését 2022-ben fogja indítani a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Ezzel együtt Debrecen további komoly lépéseket tesz a közösségi közlekedés fejlesztéséért. Ebben a hónapban átvesszük az első harminc vadonatúj Mercedes autóbuszt. Emellett 12 tisztán elektromos autóbusz is üzembe áll az év első felében. Megkezdjük a hármas villamosvonal fejlesztésének az előkészítését. Ez a pálya a várost kelet–nyugati irányban szeli át – terveink szerint – a 108-as és a 100-as vasútvonal közötti szakaszon. A vonal nyugati végpontja a tócóvölgyi vasútállomás lenne, közvetlen csatlakozást biztosítva a 108-as vasútvonalhoz, amely a BMW-gyár irányába vezet. A másik oldalon pedig egészen a Dobozi lakótelepig közlekedhet a járat, ahol a főpályaudvar fejlesztése során egy vasúti megállóhely létesül majd. A főpályaudvar fejlesztése tehát napirenden van, csak nem városi, hanem állami beruházásban valósul meg. Nagy hangsúlyt kap továbbá az elővárosi kapcsolat kérdésköre is, Nagyvárad (Berettyóújfalu), Nyíregyháza, Nyíradony, Hajdúszoboszló, valamint Hajdúböszörmény irányába. Ebből a felsorolásból a nagyváradi és a nyíregyházi fejlesztés van előrehaladottabb fázisban. Nagyvárad felé első körben Debrecenből a 101-es vasúti pályáig kell korszerűsíteni a 106-os vonalat, amely Derecske irányába biztosít kapcsolatot. Itt egy új pályaszakaszt is ki kell építeni, ha nagyobb sebességet szeretnénk elérni. A 101-es vasúti vonalba Berettyóújfalunál csatlakoznánk be, ezzel együtt Berettyóújfalu és Debrecen között közvetlen vasúti kapcsolat is kialakulna, amely az elővárosi vasúti összeköttetés szempontjából szintén nagyon fontos. A vonal a 101-es Püspökladány és Nagyvárad közötti pályán haladna tovább. Ugyanez a fejlesztés folyamatban van Nyíregyháza felé is, ott is a vasúti pálya megerősítése szükséges az elővárosi vasúti kapcsolat, egy intenzívebb vonatközlekedés kialakulásához.

Forrás: Napló-archív

Többször fogalmazott úgy, hogy nem ciklusokban gondolkodik, hanem hosszú távú tervei vannak. Ha csak a BMW-hez kapcsolódó gyáregységeket vesszük alapul, akkor gyakorlatilag 2026-2027 környékén realizálódnak majd azok az adóbevételek, amelyek egy újabb lendületet adhatnak a városnak. Ezzel kapcsolatban milyen elképzelések vannak?

Nem úgy kell elképzelni, hogy dollárjelek pörögnek a szemem előtt, mint Dagobert bácsinál, amikor a jövőt tervezzük. Valóban nem ciklusokban gondolkodok. Az a polgármester, aki ciklusokban gondolkodik, és csak négy évre lát előre, az nem tud stratégiát alkotni, az a napi problémák megoldására koncentrál. Már az elődöm, Kósa Lajos is hosszú távú víziókkal rendelkezett a város jövőjéről, én ezt vettem át.

A jelenlegi folyamatokat figyelembe véve Debrecen minden tekintetben a régió központjává, fővárosává válik, a gazdasági erejét tekintve pedig az évtized végére nemcsak Magyarországon, hanem itt, a közép-európai régióban is az egyik legmeghatározóbb gazdasági centrum lesz.

Pont az ilyen ambiciózus polgármesterekre szoktak szemet vetni és kormányzati tisztségekkel megkörnyékezni. Kell ettől tartaniuk a debrecenieknek?

Én ezt a polgármesteri pozíciót semmilyen országos tisztségre nem cserélném. Valószínűleg más polgármesterek is ezt mondanák szerénységből vagy éppen álszerénységből, de én valóban boldog vagyok attól, hogy a munkámat tekintve itt alkothatok. Debrecenben van ugyanis a legkézzelfoghatóbb eredménye annak, amit én csinálok.

Nagyon szeretem ezt a várost, szeretek polgármesterként azért tevékenykedni, ami a debreceniek számára mindig rendkívül fontos volt: erősnek lenni, nagynak lenni, fejlődni.

Ez nekem egy olyan motiváció, amit nem cserélnék el. Ha egyszer majd abbahagyom, akkor valójában nem is akarok már mást csinálni, nem tudok elképzelni olyan pozíciót, ami inspirálóbb, mint Debrecen polgármesterének lenni.

Matey István