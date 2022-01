Egészségére válik a donornak is, ha vért ad, hiszen vérvizsgálatokon esik át az általa leadott 4,5 dl vér. Aki rendszeresen vért ad, így egészségi állapotát is ellenőrizteti, miközben neki is köszönhető, hogy megfelelő szinten állnak a hazai vérkészletek. Váljon véradóvá az új évben! – javasolják a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének önkéntesei, munkatársai azoknak, akik 18-65 év közöttiek, testsúlyuk 50 kg feletti és egészségesnek érzik magukat. Őket és azokat a rendszeres véradókat, akik az elmúlt 56 napban nem adtak vért, kitelepült váradásaikra invitálják. A cél, hogy minél kevesebb utazással és időkieséssel mehessenek vért adni azok, akik felelősséget éreznek embertársaikért és a hazai vérellátásért, írja közleményében a megyei szervezet.

Nyolc helyszínre költözik ki nyilvános véradással a következő nyolc munkanapon a Vöröskereszt megyénkben. Szeretettel várják a fenti gondolatokkal mindazokat, akik ezeken a településeken élnek, dolgoznak vagy erre járnak; Bojton, Ártándon, Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson, Hosszúpályiban, Bánkon (Debrecen-Bánk), Hajdúsámsonban és Nyíracsádon.