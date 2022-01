Az eddigi legnagyobb standdal és a legnépesebb képviselettel vett részt a Debreceni Egyetem a 22. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. A DE standjára – ahol a karok mellett több intézményi egység is megjelent – több ezren voltak kíváncsiak, olvasható a hirek.unideb.hu-n.

Az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás célja, hogy választ adjon a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekre, összekapcsolja a hazai és a külföldi felsőoktatási intézményeket, tankönyvkiadókat, nyelviskolákat, szakképző intézményeket a diákokkal, oktatókkal és szülőkkel. Ebben az évben összesen több mint 44 ezer látogató és 108 kiállító vett részt a szakkiállításon.



A Debreceni Egyetem minden évben jelen van a szakmai találkozón, melyen ebben az évben – minden eddiginél nagyobb – 156 négyzetméteres standon tájékoztatta az érdeklődőket az intézmény hatvanöt fős delegációja a képzésekről és az egyéb hallgatói szolgáltatásokról.



Az egyetem mind a 14 kara képviseltette magát a három napon át tartó rendezvényen, emellett a látogatók megismerkedhettek a DE Tehetséggondozó Programjával, a külföldi ösztöndíjakkal, a DEAC és a Sporttudományi Koordinációs Intézet, valamint a Tanárképzési Központ tevékenységével is.



- Nagyon jelentős és látványos változások történtek a korábbi évekhez képest. A stand alapterületének növekedésével végre méltó helyre kerülhetett a 14 kar és az egyetem további szervezeti egységei is. Ezáltal a fogadókészség is nagyobb, az érdeklődők is jobban hozzáférnek az információhoz, és az egyetemről is nagyobb létszámban tudtak jönni hallgatók és kollégák egyaránt. Úgy gondolom, hogy ez egy látványos fejlődést jelent – mondta el Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese.



A Debreceni Egyetem ezúttal is népszerű volt, sokan érdeklődtek a képzési portfólió, a felvételi követelmények, a beiratkozási feltételek iránt, valamint tájékozódtak a szakokról, sportolási és karrierépítési lehetőségekről.



A látogatókat speciális kínálat is várta: felmászhattak egy tankra, gondolataikkal vezérelhettek át egy akadálypályán egy labdát, sportolhattak, számtalan VR-játékot próbálhattak ki, megnézhettek egy harci helikoptert, egy 3D gyógyszernyomtatót, vagy akár egy olyan gépet is, mely magától kirakja a Rubik-kockát. A HÖOK tornyából felülről nézhettek rá a teljes kiállításra. Mindezek mellett a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Önkéntesei számos olyan, a DE logójával ellátott kiadványt és ajándéktárgyat osztottak ki, amelyekkel népszerűsítették az intézményt.



A továbbtanulni szándékozók mellett a pedagógusok, intézményvezetők és egyéb szakmai kiállítók is értesülhettek a szakmai újításokról, módszerekről, tájékozódhattak a magyar felsőoktatás jövőjéről.



A 22. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást hibrid formában, azaz a személyes részvétel mellett online közvetítéssel rendezték meg a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban január 13. és 15. között.