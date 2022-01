Rendkívüli ülést tartottak a testületi tagok január 13-án, az ülés jelentőségét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatok adták. Ezt ugyanis – első körben – január közepéig nyújthatták be az önkormányzatok.



A pályázatok beadásával kapcsolatban három napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület. A döntéseket meghozták, a képviselők megszavazták a pályázatok elfogadását.

Élhetőbb lesz a város



A városvezetőség pályázatot nyújt be a település élhetőbbé tételének céljából. Az erre irányuló pályázatban egyebek mellett csapadékvíz-elvezető rendszerek fejlesztését tervezi az önkormányzat. Az elképzelések szerint a projekt több városrészt is érintene, és azokat a csapadékvíz-hálózatokat fejlesztenék, amelyek egyúttal kapcsolódnak a későbbiekben tervezett útfejlesztésekhez is. Eszerint a Batthyány, a Kinizsi, a Bessenyei, a Török Bálint, az Egressy Béni, a Nagyváradi, a Malom, a Csikász és a Sport utca szerepel a listán. Ezen szakaszok nagy részében már most van csapadékvíz-elvezető hálózat, a terv pedig annak korszerűsítése.



A második napirendi pontban tárgyalták a kertvárosi területek zöld infrastrukturális fejlesztéseit. Ebben a projektben két terület, így parkolóhelyek kialakítása, valamint közterület-rekonstrukció is szerepel. A tervek szerint a Bajcsy-Zsilinszky utcán, a Nadányi Zoltán Művelődési Központ melletti üres területen 50 parkolót és két mozgáskorlátozott megállóhelyet alakítanának ki. Aszfaltburkolattal az útpályaszerkezet készülne el, a parkolókat térkővel raknák ki. Kamerarendszert telepítenének, rendeznék a közvilágítást, valamint parkosítást, fásítást végeznének el. Szintén ugyanitt szükséges lenne továbbá a csapadékvíz elvezetését is rendezni, hiszen nagy szintkülönbség van a Bajcsy-Zsilinszky utca és a garázssor között. Ennek megoldása lehet a strandnál található csapadékvíz-elvezető csatornához való csatlakozás. Ugyanebben a projektben a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal mögött található parkolóban tovább bővítenék a helyek számát.

Végül pedig átalakítanák a városcentrumban található Berettyó áruház előtti területet, és az 1980-as évekbeli városképet mintául véve, több zöldfelületet alakítanának ki.

Szeretnének a 42-es főút felől egy esztétikus virágtartót kialakítani, továbbá fákkal, cserjékkel és dísznövényekkel lezárni a főút és a tér közötti részt, valamint visszabontanák a burkolatot is. A testületi ülésen elhangozottak szerint a parkolókialakítás 250, míg a zöldfelületek létrehozására 300 millió forint állhat rendelkezésre sikeres pályázat esetén. A támogatás nem igényelne önerőt.

A városközponti teret esztétikusabbá tennék | Forrás: Facebook / Muraközi István

Az épület egészét fejlesztenék



A célok között szerepel továbbá a Rákóczi utcai tag­óvoda épületének és a berettyószentmártoni vegyes használatú épület – „postaépületnek” nevezik városszerte – energetikai fejlesztése is. Sólya László, a Városfejlesztési Iroda vezetője ismertette a projekt részleteit. Eszerint az utólagos homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, nap­elemes rendszer kialakítása, valamint akadálymentesítés valósulhatna meg.



A berettyószentmártoni épülettel kapcsolatban elmondta, hogy bár annak egészét szeretnék fejleszteni, a pályázatban most erre nem lesz lehetőség. A későbbiekben önerőből korszerűsíthet az önkormányzat, de ez a költség csak a 2023-as költségvetést érintheti. Az irodavezető megjegyezte, hogy az utóbbi években a városban található középületek nagy részét már korszerűsítették.

BBI