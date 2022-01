Kinga és Betti éppen a pult mellett ácsorogtak, amikor leszólítottuk őket. Kérdésünkre elmondták, az utolsó pillanatban döntöttek úgy, nem otthon, hanem a belváros szívében fognak koccintani. – Eleget voltunk otthon az utóbbi időszakban, jár nekünk a kikapcsolódás. Nem volt könnyű az elmúlt két év, nagyon reméljük, más periódus vár ránk. Jó lenne már örökre búcsút inteni a vírusnak. Szeretném, ha újra úgy élhetnénk, ahogyan a járvány előtt, boldogan, gondtalanul – jegyezte meg Kinga, aki két hete vette fel a harmadik oltást.

Forrás: Kiss Annamarie

– Éjfél után a családdal is koccintok, viszont a barátokkal is szerettem volna találkozni az év utolsó napján. Számomra nagyon fontos, hogy szilveszterkor azok körében legyek, akik az életem részesei. Úgy vélem, a 2022-es év merőben más lesz, mint az utóbbi. Főként azért, mert reményeim szerint egyre több ember lesz beoltva, tehát, ha minden jól megy, akkor a koronavírust is „elfelejthessük”. Sok mindenen keresztül mentünk, megérdemeljük, hogy egy gondtalanabb esztendőt üdvözöljünk – válaszolt érdeklődésünkre Papp Kristóf.



