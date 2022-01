A tavalyi évet követően idén már könnyebben fel tudtak készülni a központi középfokú felvételi vizsgák lebonyolítására a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában. Győri István igazgatóhelyettes elmondta: az egész iskola területén fertőtlenítettek, és most is létszámkorlátot tartottak. A belépésnél, a tantermekben és a mosdókban is fertőtlenítőt helyeztek el. A maszkviselés kötelező a diákok számára, a szülők pedig az intézmény földszinti aulájában várhatják meg a gyerekeket.

A diákok már 10 óra előtt elfoglalták a helyeiket a tantermekben, és nagy izgalommal várták, hogy elkezdhessék a vizsgát.

– Izgulok, mert kíváncsi vagyok már, milyen feladatok lesznek a dolgozatban. Készültem sokat, azzal tudom magamat nyugtatni, hogy ennél többet nem tudtam volna már tanulni. Nem volt nagyon nehéz a felkészülés, de sok szabadidőt vett igénybe. A célom, hogy minél jobban sikerüljön a felvételim – mondta el Papp Zente Hunor.

– A szüleim kísértek el, és az egyik barátom is itt van, aki felvételizik. Jó tanulónak számítok, mert kitűnő lettem, de a felvételi más szintű, ezért sokat készültem rá. Voltak felkészítő óráink, de mellette otthon az apukámmal készültem a felvételire. Azért jöttem ide, hogy megalapozzam a jövőmet, nyelvi szakra jelentkeztem. Az angol a világ nyelve, sok országban lehet hasznosítani – osztotta meg Szalacsi Botond.

A központi felvételi vizsgát a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező diákok írják. Országszerte összesen 553 helyszínen csaknem 73 ezren felvételiznek.

BBI