Kósa Lilla

Kósa Lilla

Szeretném, ha idén nem lenne lezárás vagy szigorítás. Jó dolog, hogy újra járhatunk iskolába, mivel így motiváltabb mindenki. Nyárra pedig jó lenne, ha újra lennének fesztiválok, és visszatérne az élet.

Kóka Ágnes

Kóka Ágnes

Minél több munkát várok, mivel nagyon szeretek dolgozni, imádom a vevőimet. A Covid az elmúlt két évben nagyon betett a vendéglátásnak. Remélem, nyártól újra lehetnek rendezvények, fesztiválok.

Simma Zsolt

Simma Zsolt

Egy sikeresebb életet szeretnék, akár külföldön is. Svédországban vagy Svájcban képzelem el legszívesebben a jövőm. A szerelem is rég mosolygott rám. Ezzel a kettővel bőven meg is elégednék.

Rácz-Balogh Emese

Rácz-Balogh Emese

Mindenképp egészséget szeretnék a körülöttem lévőknek, most ez a legfontosabb. És mivel ez az év nálunk a felújításról szól, remélem, minél hamarabb beköltözhetünk az új lakásba a családommal.

Törő Vivien

Törő Vivien

Az előző évvel is meg voltam elégedve, úgyhogy 2022-től szintén csak ennyit várok. Jobb megélhetést kívánok mindenkinek, jólétet a fiataloknak, és azt, hogy ne kelljen hitelt felvennie senkinek.

Szabó Gitta

Szabó Gitta

Azt várom a legjobban, hogy elmúljon a vírushelyzet. Bízom abban, hogy egyre többen felveszik az oltást, és arra is látok reális esélyt, hogy az omikron-variánssal elérjük a nyájimmunitást.