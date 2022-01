Megjelent a Civaqua-Tócó projekt mérnöki feladatainak elvégézésről szóló ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítő szerdai számában. Az eljárást az Országos Vízügyi Főigazgatóság indította, a teljesítés helyeként Balmazújvárost, Debrecent és Hajdúböszörményt jelölte meg, a határidő pedig február 10. Megbízási szerződés keretében a „Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer (HTVR) továbbfejlesztése – Civaqua-Tócó projekt” elnevezésű program mérnöki és műszaki ellenőri feladatait kell ellátni.

A kivitelezés során többek közt a HTVR szivattyútelep gépészeti felújítása, abban egy 1200-1300 liter/másodperc kapacitású új szivattyú beépítése; nyomóvezeték építése, a 3319-es közút keresztezése védőcsővel, és tolózárakna építése szerepel.

Egy másik nyomóvezeték kiépítése is feladat kiegyenlítő tározóval együtt, vízleadási hely kialakítása a Brassó-ér felé, az M35 autópálya keresztezése védőcső zárttechnológiás sajtolásos fúrással 50 méter hosszban, valamint egy 3 ezer köbméter térfogatú tározó építése. Gravitációs vezetéket is kiépítenek a 35-ös főút keresztezéssel, valamint Tócó vízleadó műtárgy létesül. A Tócó-völgyi felső vízellátó útvonal kiépítésének mérnöki munkáit is el kell majd végeznie a nyertes ajánlattevőnek, ez 11 duzzasztó vasbeton műtárgy építését és további 3 felújítását, valamint fenéklépcsők építését, a Tócó forrásvidék fejlesztését, Józsa városrész melletti mederrehabilitációt, a Vezér úti belvízcsúcs csökkentő tározó létesítését jelenti. Mindezen munkák engedélyes és kiviteli terveit el kell készíteni. A közműépítési munkák keretében mintegy 253 ezer köbméter földkiemeléssel járó földmunkát végeznek majd el.

HBN

Borítókép: Civaqua-nyertesek kirándulása a Pallagi erdőben