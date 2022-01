Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) már tavaly év végén bejelentette: évtizedes útfelújítási csúcs dőlt meg 2021-ben, több mint 1250 kilométeren dolgoztak tavaly. Közleményükben úgy fogalmaztak: az eredetileg tervezett ezer kilométerhez képest negyedével több útszakasz rendbetétele készült el vagy legalább kezdődött meg 2021-ben. 2017 óta összesen 175 kilométernyi gyorsforgalmi út rekonstrukciója zárult le a forgalom folyamatos fenntartása mellett – közölte az ITM.

Tudatták, a Magyar Közút tavaly lezáruló vagy megindított beruházásaiban összesen mintegy 480 szakasz újul meg. A több mint 1250 kilométert érintő fejlesztések összértéke meghaladja a 220 milliárd forintot.

A ráfordítások felét a kistelepülések lakosságmegtartó képességének erősítését szolgáló Magyar falu program biztosította, az ennek forrásaiból támogatott projektek tették ki a beavatkozásokban érintett útszakaszok több mint négyötödét, a rendbe tett kilométerhossz csaknem kétharmadát.

Kis híján 50 kilométer

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től érdeklődtünk arról, az általuk fenntartott utak közül tavaly hány kilométernyi újult meg a megyében.

– 2021-ben Hajdú-Bihar megyében több mint 44 kilométernyi út újult meg, további 19 kilométer esetében pedig kivitelezési szerződéssel rendelkezünk, mely felújítások a téli üzemeltetési időszakot követően valósulhatnak meg. Így a 2021-ben leszerződött felújítások teljes hossza meghaladja a 63 kilométert – tudatta Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezető. Hozzátette: Valamennyi felújítás a Magyar falu programban valósult meg. A 2021-ben már befejeződött munkák összértéke meghaladja az 5,5 milliárd forintot, a már leszerződött és tavasszal megvalósuló munkák további 3 milliárd forint értékűek, így a 2021-ben szerződött burkolatfelújítási munkák összértéke meghaladja a 8,5 milliárd forintot.A rendelkezésre bocsátott adatokból kiderül, a leghosszabb megújult útszakasz a Bihartorda–Nagyrábé–Bakonszeg közötti út, a 4213-as számú mellékút több mint 8 kilométer hosszan kapott új burkolatot ezen a részen, de a 4213-as egy másik, 5 kilométeres szakaszát is aszfaltozták Bakonszeg és Berettyóújfalu között.

Már készítik elő a továbbiakat

A beavatkozások részeként a társaság munkatársai a meglévő burkolat profilmarását végezték el, majd kötő- és kopóréteg beépítésével alakították ki az új burkolatot. – A vízelvezetést a meglévő vízelvezetési rendszer felújításával, jó karba helyezésével biztosítottuk, valamint az útpadkákat is rendeztük. Ahol szükséges volt, a belterületi szakaszon a kiemelt szegélyek cseréjét is elvégeztük, megújultak érintett műtárgyak, átereszek, peronok, és ahol lehetőség volt rá, autóbuszöblök is épültek. Szükség szerint megújultak a forgalomtechnikai berendezések, új burkolati jelzéseket festettünk fel és sérült közúti jelzőtáblákat is cseréltünk a felújítással érintett szakaszokon – részletezte.

A 2022-re tervezett felújítások jelenleg előkészítés alatt állnak, a tervek szerint több mint 41 kilométernyi útszakasz újulhat meg a megyében, amennyiben a szükséges források meglesznek.

KD