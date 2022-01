Kerecsensólyom Madarászsuli néven indított gyerekeknek szóló szakkört a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület (HTE) és a Magyar Madártani Egyesület debreceni szervezete.

– Madarászszakkörként indult el korábban az egyesületünk, amely természetvédelmi, madárvédelmi tevékenységet folytat a Hortobágy kistájon. Az elmúlt tíz évben a vizesélőhelyekkel kapcsolatos programokat szerveztük, így nem volt kapacitásunk a szakkörön belül a fiatalok továbbképzésére – idézte fel lapunk érdeklődésére Ecsedi Zoltán, a HTE egyesület vezetője.

Mivel fontosnak tartják az utánpótlásukat, így ez év elején úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy balmazújvárosi központú közösséget. Ez lett a Kerecsensólyom Madarászsuli, melyet a Magyar Madártani Egyesület debreceni szervezetével közösen indítottak el. – Január 14-én volt az első foglalkozásunk 15 fővel. Megszavaztuk a nevünket, a jelmondatunkat, a zászlónkat. Közösen megbeszéltük, hogy milyen témákkal foglalkozunk a következő hónapokban – mutatta be a szakember.

– Vasárnap egy csaknem 9 kilométeres túrán felkerestük a Keleti-főcsatornát és a balmazújvárosi Nagy-sziket. Két nappal korábban beszélgettünk az év madaráról, a zöld küllőről, és szerencsénkre a terepen is meg tudtunk egy példányt figyelni – számolt be az első terepi alkalomról a vezető.

A foglalkozásokat az egyesület látogatóközpontjában tartják kéthetente, amelyekre általános és középiskolás fiatalokat várnak. A tervezett programok között kirándulások, túrák is szerepelnek.

– A madarászat mellett foglalkozunk természetvédelemmel, a minket körülvevő tájjal és annak történetével is. Szeretnénk a fiataloknak az iskolai tananyagon túli ismeretet adni, amely hasznos lehet azok számára is, akik ebben az irányban képzelik el a jövőjüket – emelte ki Ecsedi Zoltán. Hozzátette: szerveznek majd olyan kirándulásokat is, amelyekbe a szülők és felnőttek szintén be tudnak kapcsolódni.

Bekecs Sándor