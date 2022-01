A hóesés meg­szépíti a tájat, jótékonyan betakarja az őszi vetéseket, a tájsebeket, a tető rozsdafoltjait. A környezetük iránt felelősséget érző emberek úgy gondolják, hogy ebben a megtisztult világban téli álomra szenderültek a szemetelők és a hulladéklerakók is.

– Ez egyáltalán nincs így – hangsúlyozta a Napló megkeresésére Menyhárt Károly, Létavértes polgármestere. Mint kifejtette, most is vannak olyan emberek, akik úgy vélekednek, hogy a szemetet akárhol leboríthatják, kidobálhatják a városhoz tartozó területek bármelyikén. – A hideg idő miatt nehezebben megközelíthető dűlőutak helyett most a belterületi részeket lepik el az illegálisan elhelyezett hulladékhalmok. A decemberi ünnepek hetében, és idén januárban is megjelentek az árkok szélén, ritkán lakott utcák sarkain a hulladékcsomók, amelyeket gyorsan el kellett szállíttatni, mielőtt azok tovább gyarapodnának – mutatott rá a városvezető.

Az évi két lomtalanítási akcióval együtt a település csaknem 1 millió 400 ezer forintot költött a hulladékszigetek felszámolására. Ez azért fölösleges kiadás, mert a szelektív hulladékgyűjtés biztosítása mellett a szervezett heti kommunálishulladék-szállítás alkalmával – a veszélyes hulladékon és autóalkatrészen kívül – mindent elvisznek a lakásoktól a szakemberek. Ez a mennyiség tavaly több mint 1800 tonna volt.

10 szekérnyi hulladék

– Mindezek ellenére már a lomtalanítást követő héten a külterületen találtak eldobott televíziókészüléket, ágybetétet is, valamint karácsonyt követően egy dűlőút bejáratánál négy kopott autógumit dobtak ki a termőföldre – sorolta a tapasztalatokat Menyhárt Károly. Hozzátette: az előző évben a külterületi erdős részről például 10 szekérnyi hulladékot szedetett össze az önkormányzat.

A felkapottabb külterületi szemétlerakó helyekre térfigyelő kamerákat helyeztek el. Mivel azt a szemetelők nem érték el, így azt az élő fát vágták ki érte, amire az fel volt szerelve. A polgármester hangsúlyozta, a belterületi városrészeken is vannak olyan frekventált szemetes területek, melyek fokozottabb ellen­őrzést igényelnek.

– Szeretnénk, ha a mezőőri szolgálat dolgozói és a közterület-felügyelő mellett a lakosság is segítené a város környezetvédő munkáját a szemétlerakatok jelzésével, vagy a hulladékot szállító gépkocsi rendszámának, típusának városházán történő jelzésével. Az élhetőbb, tisztább és egészségesebb élettér közös érdekünk – mutatott rá Menyhárt Károly.

