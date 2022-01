Rácz Róbert felidézte, az elmúlt 11 évben végigkísérhette azt, hogy lett a hatósági, államigazgatási ügyintézés egy egészen más élményt nyújtó szolgáltatás Magyarországon. – A Hajdú-Bihar megyében működő államigazgatási kormányhivatali intézményrendszernek, és azon belül a most már 19 kormányablaknak a működése az itt élő állampolgárok legnagyobb megelégedésére 11 éve töretlenül zajlik – hangsúlyozta. Nádudvaron a Fő út 119. szám alatt korábban okmányiroda működött, ami csütörtök déltől már kormányablakként fogadja az ügyfeleket. Ez az átalakulás nemcsak az elnevezésében jelent változást, hanem tartalmában is, hiszen ezentúl kétezer ügytípust lehet intézni helyben. – Az utolsó békeévben közel 10 ezer ügyfelünk volt ebben az okmányirodában, ez a szám növekedni fog most, hogy kormányablakká „nemesült” – tudatta a kormánymegbízott, aki elmondta, a kormányablakrendszer egyik büszkesége az, hogy a lakosok az ország bármely pontján ugyanolyan minőségű szolgáltatást kapnak az államtól.

A vidéki élet méltósága és tisztelete megköveteli azt, hogy az állam azonos szinten szolgálja ki a polgárait, legyenek azok bárhol is

– szögezte le Rácz Róbert.