A Magyar Közlöny december 23-i számában már arról olvashattunk, hogy a kormány nemzetgazdaságilag kiemelt projektté nyilvánította a hajdúszoboszlói multifunkciós rendezvénycsarnokot. – Ez mindenképpen hasznos számunkra, mert a projekt megvalósítását gyorsítani tudja, lehetőségünk nyílik egy előzetes közbeszerzést lefolytatni, és akkor meg tudjuk mondani pontosan, hogy mennyibe fog kerülni ez a létesítmény – mondta a Naplónak Czeglédi Gyula polgármester. Hozzátette, az jól látszik, hogy lényegesen több forrásra lesz szükség a megvalósításhoz, mint az évekkel ezelőtt kalkulált 8 milliárd forint. A közbeszerzési eljárás alapján lehet majd pontosan tudni, mekkora támogatásra lesz szükség Magyarország Kormányától. Az, hogy mikorra lehet kész a rendezvénycsarnok, annak függvénye, mennyi idő alatt tudják a szakmai protokollok és vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatni a közbeszerzési eljárást. – A mi víziónk szerint 2024 őszére elkészülhet. Ez az év az előkészítéssel, közbeszerzéssel telik, és körülbelül kétéves kivitelezési időre van szükség egy ilyen létesítménynél – tudatta a polgármester.

Némi átalakítás kell

A koncepció már egy ideje ismert: egy konferencia- és egy sportszárny épülne, a két egységet 12 méter magasan olyan gyűrű kötné össze, ahol reprezentatív eseményeket, fogadásokat lehet majd tartani. Középen pedig egy nyitott „ligetfórum” is helyet kapna a jelenlegi tervek szerint. Mindez egy jelenleg szabad­idő­parknak nevezett területen, valamint a korábbi Hajdú Camping helyén épülne meg. – A kemping funkciója lassan kikopott, a Hungarospa üzemeltette az utóbbi 10-15 évben, még néhány bungaló a hátsó részen megmaradt, de már azok sem kelendők. Nyereséget nem lehet rajta termelni, a fürdő jelezte, hogy visszaadná az önkormányzatnak, nem kívánja tovább működtetni a kempinget. A területnek annyi szépséghibája van, hogy a szabadidőparkban van egy kis pálya, az a HSE területére fog kerülni, valamint található ott még egy kerékpáros ugratópálya, annak elemeit is áthelyezzük majd. Tehát némi átalakítást kell eszközölni a területen – összegezte.

Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere

Forrás: Napló-archív

Czeglédi Gyula kitért arra is, hogy a helyi közvélemény aggódott amiatt, mi lesz a szép parkos területtel. Valójában az első koncepciótervek alapján mindössze három fát kell kivágni, és néhányat átültetni. – Nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy mekkora legyen a létesítmény befogadóképessége. Látjuk, hogy sorban adják át a 4-5 ezer férőhelyes komplexumokat, nyilván Szoboszlón ez túlzás lenne. Mi a sportlétesítmény esetében ezer fő befogadását céloztuk meg, azt viszont kikötöttük, hogy ha esetleg koncertet viszünk oda, akkor a küzdőtér bevonásával akár 2-3 ezer főt is fogadni tudjon. A másik oldalon a konferenciatermet 500 fős kapacitásra tervezzük, de a sportcsarnok rész is használható lesz akár konferenciák lebonyolítására is, ha szükséges. Az ötszáz fős konferenciarész szekcionálható, és alkalmas lesz például egy színházi előadás megtartására is. Az utóbbi azért fontos, mert a művelődési házban háromszáz főt tudunk leültetni, s olyan pici színpada van, hogy a tájoló színházak is alig tudnak megjelenni rajta – részletezte a fürdőváros első embere, aki szerint ha megépül a rendezvénycsarnok, akkor az Szo­boszló második – vagy akár első számú – kulturális központja lesz.

KD