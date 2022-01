Bár az első havazáson túl vagyunk, az ónos eső is lecsapott már a megyére, mégsem szabad elmenni szó nélkül a nem várt, zord időjárási viszonyok okozta helyzetek mellett. Minél többször ismételjük, autónk többet érdemel egy egyszerű mosásnál, felfűtésnél, annál nagyobb eséllyel kerülhetjük el a bajt, ha egyik napról a másikra leszakad a hó, vagy beköszönt újra a fagy. Palotai Zoltán, a Limuzin Autóház ügyvezetője lapunknak foglalta össze, mire érdemes fokozottan ügyelni az év elején.

Lassan induljunk!

A szakember szerint a nagy hidegben az első feladat egy megfelelő téligumi-szett vásárlása kell, hogy legyen.

Maximum 7 évig, vagy 2-3 milliméter profilmélységig célszerű használni egy abroncsot, de sajnos sokszor tapasztaljuk, hogy 10-13 éves, tapadását vesztett gumikkal járnak az emberek

– osztotta meg lapunkkal Palotai Zoltán, aki többek között az ablakmosó folyadék téliesítésére is felhívta a figyelmet. – Induláskor a külső hőmérsékletet mindig vegyük figyelembe, a modern autókban ugyanis ilyenkor a tempomat érzékelői a jég miatt, a parkolószenzorok, tolatóradar a fagyás miatt kerülhet üzemen kívülre. Az ablakok páramentesítése, a motor melegítése is fontos: utóbbit 1-2 percig melegítsük alapjáraton, és amíg el nem éri az üzemi hőfokot, ne pörgessük 3 ezres fordulat fölé. Míg benzines autóknál elég az alapjárattal melegíteni picit, dízelnél az üzemanyagra is jó odafigyelni: érdemes drágábbat vásárolni, mert annak a dermedési hőmérséklete alacsonyabb – mondta.

Kell egy jó akku

Az ónos esővel kapcsolatban Palotai Zoltán inkább a spray használatát javasolja a kaparással szemben. – Előfordulhat, hogy a jéggel különböző mikrokarcolásokat érünk el kaparáskor a szélvédőn a szennyeződések, por miatt.

A lényeg, hogy semmiképpen ne induljunk el nagy hidegben az ablakok teljes letisztításáig.

Sok autóban van első és hátsó ablakfűtés, ezeket is kapcsoljuk be, a levegőt a jegesedett részre irányítva, hogy időt takarítsunk meg reggelente. Ha elindultunk, a jeges útviszonyoknak is szenteljünk figyelmet. Volt már pár olyan eset, amikor erős oldalszélben a jégen keresztbe fújta az autót a vihar, karambolt okozva – emelte ki.

Az állóhelyzeti fűtés a szakember szerint Magyarországon egyelőre nem jellemző, de prémium márkák esetén – programozható opcióként – megvásárolható. Utólagosan nehézkes azonban beépíteni, így nem igazán javasolná senkinek. Az akkumulátor töltöttsége, működése viszont kifejezetten hangsúlyos a hideg időben: – Egy új, normálisan működő aksi 20 fokon 100 százalékos teljesítményű, fokonként 1 százalékot csökkenve – 20 fokos fagyban tehát még ez is csak 60 százalék közelében teljesít. Ha pedig használt, töltetlen akkumulátorunk van, lehet, be sem tudjuk indítani az autót vele – tette hozzá.

PSZ