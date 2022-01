A kormány elfogadta a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló rendeletet, amely részletesen szabályozza az ebrendészeti telepek működését azok létesítésétől a tartással kapcsolatos napi szintű tevékenység végzéséig. A jogszabály többek közt a Nemzeti Állatvédelmi Tanács, a hatóságok, a szakmai intézmények, illetve az állatvédő civil szervezetek széles körű előkészítését követően jött létre – emlékeztet honlapján az Agrárminisztérium. A rendelet december 27-én jelent meg a Magyar Közlönyben, és 2022. január 1-jén lép hatályba, a már működő gyepmesteri telepeknek 2022. július 1-ig kell megfelelniük a feltételeknek.

A rendelet szerint többek közt az egészséges állatok minimális tartási ideje 14 napról 45 napra emelkedik. Kötelező lesz időrendi és részletes nyilvántartást vezetni a befogott, leadott állatokról, például a fajtájukról, ivarukról, korukról (vagy becsült korukról), ismertetőjegyeikről.

A telepeknek honlapot kell működtetniük mindezek feltüntetésével. A rendelet meghatározza a minimális tartási területet, a minimális ellátási követelményeket, az örökbeadás feltételeit, valamint a telepek nyitvatartását, elérhetőségét, például utóbbit szabad- és ünnepnapokon is biztosítani kell telefonon 8 és 20 óra között. A feladatellátás állatmenhellyel való megállapodás útján is teljesíthető.

Debrecenben megoldják

A debreceni ebrendészeti telep felszereltsége lehetővé teszi, hogy minden előírt, az eddiginél is szigorúbb feltételt teljesítsen – közölte érdeklődésünkre Tőzsér Gyula, a Debreceni Közterület Felügyelet hatósági osztályvezetője. Mint elmondta, az adminisztratív kötelezettségeknek jelenleg is eleget tesznek, így például részletes nyilvántartást vezetnek (az állatok fajtájáról, becsült koráról, befogásának körülményeiről stb.); csippel ellátva, oltva adják ki a kutyákat, és a telep működési körülményei is elégségesek. Amennyiben mindezeknél többet követel az új szabályozás, azt is megoldják.

Nem fog gondot okozni az sem, hogy 14-ről 45 napra emelik az állatok minimális tartási idejét. A telep férőhely-kapacitása 80 kutya befogadására elég, de általában csak 30-35 eb van itt egyszerre, tehát van helyünk több kutya ellátására.

– Jellemzően egyébként két hét után gyorsan ki szoktak kerülni az ebek, kiviszik őket a tulajdonosok vagy örökbefogadók. A tovább maradókat sem szoktuk elaltatni, évente mindössze néhány állatnál van erre szükség, melyek nagyon öregek vagy súlyosabb betegek, sérültek – hangsúlyozta Tő­zsér Gyula.

Elmondta, hogy az előírt kapcsolattartási lehetőséget is biztosítani tudják: jelenleg hétköznaponként 8–16 óráig, hétvégén 8–12 óráig nyitva tart a telep, egy ügyeleti telefonszámon keresztül pedig gyakorlatilag 24 órában elérhető.

Az új rendelet iránya és tartalma jó, jelentős lépés lehet az állatok jólléte és mihamarabbi gazdához kerülése felé – véli Antal Zsófi, a debreceni Bodolai Ferenc Add a Mancsod Alapítvány munkatársa. Szerinte ha a kisebb gyepmesteri telepeknek nehézséget is okoz az előírtak betartása, azokat lépésenként megvalósítva, minden kutyára figyelmet fordítva előnyükre válhat, hogy minél több ebet ismerhetnek meg és vehetnek magukhoz az érdeklődők.

Zsúfolt helyek

– Az új rendeletben nagyon fontosak a kutyák egészsége érdekében hozott szabályok, mint például az oltás vagy ivartalanítás kötelezettsége, ezeket már régóta sürgették az állatvédők. Biztosan időbe fog telni, hogy maradéktalanul megvalósuljanak, de bízom abban, hogy a telepek majd így fognak működni – mondta.

Szavai szerint a kisebb telepeken gyakran sok állat van összezárva, nem megfelelően tartva, elégtelen orvosi ellátással, és emiatt több pusztul el közülük.

– A megyénkben a Debrecen környékén általunk ismert állatmenhelyek és kisebb települések gyepmesteri telepei általában zsúfoltak. A mi alapítványunk próbál minél több segítséget nyújtani nekik azzal, hogy elhozunk egy-egy kutyát tőlük; gyakran már egyetlen állat átvétele hatalmas segítség, de persze nekünk is korlátozottak a lehetőségeink. Az is jellemző, hogy mi „tesszük rendbe” az átvett eb egészségét, oltását, csipjét, és így megy tőlünk örökbefogadó gazdához; ez utóbbi téren sem túl erősek a gyepmesteri telepek – osztotta meg tapasztalataikat Antal Zsófi. – Az, hogy most részletesen rendeletbe foglaltan, szigorúan megkövetelik tőlük az egészségi alapok megteremtését, remélhetőleg mielőbb kedvező változásokat hoz – mondta.

