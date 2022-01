Újabb nyílt napot tart a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, ahol szinte minden kiderül a kar képzési és kutatási kínálatáról. A 19-ei rendezvényhez a pályaválasztás előtt álló érdeklődők ezúttal is az interneten keresztül tudnak majd csatlakozni, közölte a hirek.unideb.hu.

A Debreceni Egyetem (DE) Állam- és Jogtudományi Karának (ÁJK) január 5-én tartott idei első nyílt napja igencsak sikeresnek bizonyult, hiszen több mint ötvenen követték azt a világhálón.

A héten szerdán 17 órakor kezdődő második ilyen bemutatkozás keretében nemcsak a karon elérhető képzéseket lehet megismerni, de a diplomaszerzést követő lehetséges karrierutakat is. Emellett a pezsgő hallgatói életbe is betekintést engednek. Ismertetik továbbá például a felvételi eljárás folyamatát, online épületbejárást rendeznek és levetítik a kart bemutató filmet is.

- A nyílt nap nagy előnye az internetes keresésekkel szemben, hogy rövid idő alatt szinte minden fontos, a képzésünkkel kapcsolatos információt első kézből lehet megkapni. Így könnyedén képbe lehet kerülni azzal kapcsolatban, hogy mi várja a jelentkezőket az ország egyik legjobb jogi karán, a debreceni jogi karon – ismertette, a DE ÁJK dékánja.

Szikora Veronika kifejtette:

a Kassai úti campuson a legmodernebb oktatási körülményeket biztosítják. A termekben például okostáblák segítik az oktatást. A campuson található Társadalomtudományi Könyvtár könyvállománya és internetes adatbázisai remek hátteret biztosítanak a képzésekhez. A jogi informatika tárgyat számítógépes laborokban lehet tanulni.



– A gyakorlati ismeretek hatékony elsajátítása érdekében a régió legjelentősebb igazságszolgáltatási és közigazgatási szervezeteinek képviselőit is bevontuk az oktatásba. Az oktatók és a hallgatók között így kialakuló kapcsolatok később segíthetnek a hallgatóknak a munkahely megtalálásában is – jelentette ki a dékán.

Szikora Veronika dékán | Fotó: unideb.hu

Az ÁJK internetes nyílt napjának keretében a kérdésekre is szívesen válaszolnak a kar illetékesei.



A 19-én, szerdán 17 órakor kezdődő eseményhez ide kattintva lehet csatlakozni.

Az ÁJK-s képzésekről itt lehet további információkhoz jutni.





A felvételi jelentkezés legkésőbb február 15-ig adható be.