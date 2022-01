A Debreceni Egyetem Informatikai Karának ünnepségével folytatódott péntek délelőtt az intézmény téli diplomaosztóinak sorozata. Mintegy 170 gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus és programtervező informatikus vette át oklevelét a Díszudvaron. – Önök most egy igen hosszú és kihívásokkal teli út megtétele után a teljesítményük elismeréseként büszkén vehetik át diplomájukat. Ez az igazolás számos további lehetőséget nyit meg akár a munkaerőpiacon való elhelyezkedésükre, akár a továbbtanulási szándékukra nézve. Akárhogy is döntsenek, informatikai tudásuk a világban zajló folyamatok miatt lényegében mindenhol könnyen kamatoztatható lesz. A megszerzett képességeik és a szakterületre jelenleg irányuló kiemelt figyelem és elvárások miatt a felelősségük is óriási, mivel az informatikára minden más terület is igényt tart, változatos és széleskörű társadalmi feladatokhoz kötődően – fogalmazott ünnepi köszöntőjében Hajdu András.

Az Informatikai Kar dékánja beszédében kitért arra is, hogy a pandémia még inkább ráirányította a figyelmet az informatika fontosságára.

Forrás: unideb.hu

– Már a korábbi évtizedekben is feltűnő volt az informatika fejlődése, de a covid-járvány megjelenésével és az életünk részévé válásával már egyértelmű lett, hogy napjainkban immáron nélkülözhetetlen ez a tudomány. Bár már mindannyian szeretnénk szabadulni a világjárványtól, de szakterületünk számára kedvező, hogy ezekben az években a társadalom digitalizációja – ha kényszerből is – de felgyorsult, s a mostani vívmányok a jövőben is velünk maradnak, a mi biztonságunkat, kényelmünket szolgálják majd – mutatott rá Hajdu András dékán, aki magyar nyelvű köszöntője után a kar mintegy negyedét kitevő külföldi hallgatókhoz szólt angolul.

A Debreceni Egyetem Informatikai Karán a 2021/2022-es tanév őszi félévében nappali tagozaton alapképzésben 148 fő – köztük 33 angol nyelven –, mesterképzésben 9 hallgató felelt meg a képesítési követelményeknek. Levelező tagozaton alapképzésben 9, míg mesterképzésben 2 hallgató szerezte meg a képzettséget tanúsító oklevelét.

A fogadalomtételt követően a végzett hallgatók nevében Veres Tamás Mihály okleveles gazdaságinformatikus és Qasim Muhammad programtervező informatikus kért szót – írja a hirek.unideb.hu. A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata Elnökségének döntése alapján az elmúlt időszakban végzett kiemelkedő kulturális, közéleti tevékenységéért „A Hallgatói Önkormányzat Elnökének és Alelnökének Elismerő Oklevele” kitüntetésben részesült: Rémiás Dávid programtervező informatikus és Veres Tamás Mihály okleveles gazdaságinformatikus. A kitüntetéseket Csont István DEHÖK-elnök adta át.

Forrás: unideb.hu

A kar legmagasabb hallgatói elismerésében, az Informatikai Kar Hallgatói Emlékérme kitüntetésben részesültek a kar azon hallgatói, akik élen járnak a tanulmányi munkában, és színvonalas tudományos diákköri munkát, vagy elismert közéleti tevékenységet végeztek. Az Informatikai Kar Tanácsa Jámbor Zsanett okleveles programtervező informatikusnak és Vágner Máté mérnökinformatikusnak hallgatónak ítélte oda az elismerést. Színvonalas tanulmányi eredményük alapján az Informatikai Kar Dékánjának Dicsérete kitüntetésben és pénzjutalomban részesült: Girászi Tamás mérnökinformatikus, Takács Tamás mérnökinformatikus, Illo Abdulrahman Iliyasu mérnökinformatikus és Singh Veer mérnökinformatikus.

Forrás: unideb.hu

Elismerő oklevelet kaptak mindazok, akik részt vettek a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában és annak követelményeit sikeresen teljesítették: Baranyi Imre gazdaságinformatikus Karancsi Gergő mérnökinformatikus, Veres Tamás Mihály okleveles gazdaságinformatikus, He Yiming gazdaságinformatikus és Qasim Muhammad programtervező informatikus.