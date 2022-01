Rengeteg problémával, bosszúsággal járhat az, ha egy környéken elszaporodnak a patkányok. Bejutva az udvarokba, házakba kárt okoznak a berendezésekben, épületekben, és nem mellesleg nagyon sok betegség hordozói is lehetnek.

Évekkel ezelőtt Szerep egyik lakójának, Cseresnyés Rolandnak is meggyűlt a baja ezekkel a kártevőkkel, amelyről akkoriban a Napló is beszámolt. A helyi férfi nemrég újból megkereste szerkesztőségünket. 2014-ben kezdődött az egész, amikor is akkora számban jelentek meg a környéken a patkányok, hogy naponta tízesével fogtuk meg őket a kertünkben– idézte a helyi lakos. Később a melléképületekbe és a lakás egyik szobájába is utat találtak.

Csatorna nincs

– Ekkor megkerestük a nép­egészségügyi központot, amelynek szakértője felmérte a területet, jegyzőkönyvet vett fel, majd később megkezdték az irtást is – tette hozzá. Mint kifejtette,

a népegészségügyi hivatal a problémák feltárása során több hiányosságot is talált, így többek között a településnek nem volt szerződése rágcsálóirtásra és a szennyvíz elszállítására sem. – Szerepen egyáltalán nincs csatorna, minden egyes háznál szippantanak. A szakemberek megnézték, hogyan működik itt ennek az elszállítása. Kiderült, hogy az akkori rendszer nem, illetve nem szabályosan működött. 2016. január 1-től ez rendeződött. Egy ideiglenes szolgáltató kezdte el elszállítani a szennyvizet a településen – emelte ki Cseresnyés Roland.

Ottjártunkkor egy szemközti ingatlanra mutatva, melyen egy ház alapja van, elmondta: az évekkel ezelőtt egy lakatlan ház volt, amelynek ablakai és tetőszerkezete már hiányzott és tele volt szeméttel. Megkeresésükre az illetékes környezetvédelmi hatóság a szemét eltávolítását és az épület lebontását rendelte el. A helyzet 2016-ban rendeződött, azonban az utóbbi hetekben ismét azt érzékeljük, hogy megint egyre több patkány jelenik meg. Szeretném, ha nem jutnánk el megint oda, mint ezelőtt 7 évvel– hangsúlyozta a szerepi lakos.

Elutasították

Mint elmondta, az önkormányzattal már felvette a kapcsolatot, azonban levelére nem kapott választ. Püspökladány aljegyzője pedig megkeresését arra hivatkozva utasította el, hogy a településsel szerződött rágcsálóirtásra szakosodott cég az ütemezett irtást elvégezte, továbbá a lakóház környékén nincs olyan ipari és mezőgazdasági létesítmény, amely évszaktól függetlenül nagyszámú rágcsáló előfordulását eredményezné. Cseresnyés Roland az önkormányzat legutóbbi közmeghallgatásán is szerette volna jelezni problémáját, de nem kapott szót a nyilvános ülésen.

Lapunk megkereste a község polgármesterét is, aki nem kívánt nyilatkozni az üggyel kapcsolatosan.

– Az egészségügyi kártevők elleni védekezés jogszabály alapján minden esetben az érintett ingatlan, terület vagy épület tulajdonosának, bérlőjének, használójának, kezelőjének a kötelezettsége. Amennyiben az érintett ennek nem tesz eleget, a kormányhivatal helyszíni vizsgálatot végez, és amennyiben indokolt, határozat kiadásával kötelezi a rágcsáló elleni védekezés elvégzésére – tájékoztatott megkeresésünkre a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal. Közleményükben hozzátették: egy településrészen akkor rendelhető el rágcsálóirtás, ha azok elszaporodása olyan mértékű, hogy nem elegendő egy-egy ingatlanon elvégezni, illetve, az közterületen is szükségessé válik.

Bekecs Sándor