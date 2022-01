A településrészen élők életminőségének javítására, valamint a terület versenyképességének fokozására, a településrész – széles sávú internetet biztosítani képes – optikai kábelhálózattal történő ellátása piaci szolgáltatókkal valósul meg.

Szükséges digitális váltás

Katona Erzsébetnek, a városrész önkormányzati képviselőjének tájékoztatása szerint 2020. október 31-én lakossági megkeresés érkezett hozzá Nagymacsról lehetséges internethálózat-fejlesztéssel kapcsolatosan. Örömmel jelentette be, hogy kedden – az előzetes egyeztetések, döccenők sikeres leküzdését követően, valamint a megfelelő partnerek sikeres koprodukciójaként – megtörtént a munkaterület átadása. Az eseményre Kósa Lajos országgyűlési képviselő is elfogadta a meghívásukat.

A Magyar Telekom a hálózatfejlesztéseivel kíván hozzájárulni az ország digitalizációs céljaihoz.

A korszerű távközlési infrastruktúra alapvető feltétele annak, hogy a magánemberek, vállalkozások, települések sikeres szereplői lehessenek az elkerülhetetlen digitális átalakulásnak. Ennek értelmében a vállalat fejlesztést hajt végre Debrecen–Nagymacs városrészben – hangsúlyozta a képviselő. A széles sávú optikai kábelhálózat kialakítása a BMW-ipartelep délnyugati csomópontjától déli irányba, a 108. vasútvonal új pályájával párhuzamosan történik, és a BMW-ipartelep beruházásában kialakított, F1 jelű földút területén építik ki a távközlési alépítményt 2600 méter hosszban.

Csaknem ezer lakosnak

Mint megtudtuk, a Magyar Telekom a nagymacsi településrész ellátását biztosító optikai gerinckábelt húz be az önkormányzat beruházásában megvalósítandó távközlési alépítménybe, valamint a Magyar Telekom által újonnan építendő alépítménybe, 5900 méter hosszban. Nagymacs településrész ingatlanjainak ellátását biztosítandó 6600 méter hosszban előfizetői optikai kábelhálózatot is kialakítanak. A 33. úttól délre lévő Puli utca széles sávú ellátása úgyszintén a kivitelező cég optikai kötésének csatlakozási pontjától jön létre a 33. út mentén, annak szelvényezés szerinti jobb oldalán, 2500 méter hosszban. Katona Erzsébet ugyanakkor közölte azt is, hogy a széles sávú hálózat tervezése 2021 márciusában kezdődött, megvalósulásának tervezett ideje 2022 első féléve. A fejlesztés révén mintegy 380 háztartás (csaknem 1000 lakos) számára válik elérhetővé a korszerű, gigabites optikai hálózathoz való kapcsolódás lehetősége.

HBN