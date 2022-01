Rendkívüli ülését tartotta szerdán Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, amelyen többek között rendeletek módosításáról, a tisztségviselők illetményeinek emeléséről, valamint a pályázatok aktualitásairól is tanácskoztak a testület tagjai.

Dézsi András polgármester az ülésen beszámolt a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Plusz (TOP), valamint a Magyar falu program felhívásaira benyújtott és előkészítés alatt álló támogatási kérelmekről.

Forrás: Napló-archív

– Az egyik beadott TOP-pályázatunk a település belvízelvezetésének rekonstrukcióját célozza. Terveink szerint modern technológiai megoldásokkal, átemelőkkel felújítanánk a Nagy, Holló és Petőfi utcákon keresztülhaladó csatornarendszert, amely az úgynevezett sárgödör területére vezetné el a vizet – ismertette a településvezető. Az önkormányzat 170 millió forint vissza nem térítendő támogatásra adta be kérelmét.

A szintén TOP-os élhető települések konstrukcióban 70 millió forint értékben egy bringapálya kialakítására, a térfigyelő kamerarendszer bővítésére, valamint wifivel és mobiltelefon töltésére alkalmas csatlakozókkal ellátott, napelemes okospadok beszerzésére pályáztak.

– Szeretnénk sportolási lehetőséget biztosítani olyan kamaszoknak, akik már a játszóterek használatából kinőttek, ezért terveztük egy gördeszkás, görkorcsolyás és kerékpáros ügyességi elemeket tartalmazó pálya kialakítását, amely a meglévő drótkötélpálya és a rekortán sportpálya melletti területen kapna helyet – indokolta a döntést Dézsi András. Tájékoztatta a testületet arról is, hogy a Dózsa, Lehel és Bocskai utcák aszfaltozásának engedélyes tervei készülnek, annak dokumentumait márciusban kell majd benyújtania az önkormányzatnak. Várhatóan március végén eredményt hirdetnek a TOP-pályázatokban, ezért a polgármester hangsúlyozta, hogy a támogatói döntések után azonnal munkához szeretnének látni, hogy a későbbi építőipari áremelkedéseket meg tudják előzni, ne kelljen a településnek saját forrást biztosítania. A Magyar falu program januárban megjelent pályázatairól Dézsi András elmondta, az önkormányzat elsődleges célja a település még nem aszfaltos útjainak szilárd burkolattal való ellátása. A kapcsolódó felhívásra már be is nyújtották támogatási kérelmüket a Hunyadi utca fejlesztésére.

Önerőt csak a szükségesekhez

– Kidolgozás alatt van még a kommunális eszközök beszerzésére tervezett kérelmünk, valamint megpróbálunk ismételten forrást szerezni a hivatal épületének belső felújítására és bővítésére. Ez utóbbi tervei rendelkezésre állnak, a költségvetés aktualizálása szükséges hozzá – tette hozzá a polgármester. Képviselői javaslat érkezett a környezettudatosság és a költséghatékonyság szem előtt tartásával elektromos járművek beszerzésére.

Dézsi András nyomatékosította, hogy olyan pályázati célok megvalósítására önerőt nem biztosítanak, amelyre a településnek nincs szüksége.

A jogszabály-módosításoknak megfelelően a testület elfogadta a polgármester tiszteletdíjának módosítását, az alpolgármester járandóságának 5 százalékos emelését. A képviselők tiszteletdíja havi bruttó 55 ezer forintra és a bizottsági tagok tiszteletdíja havi bruttó 15 ezer forintra módosult.

Mindezek mellett a képviselő-testület jóváhagyta több rendelet módosítását, a minibölcsőde férőhelyének 8-ra való módosítását, és a Sárándi Hagyományőrző Egyesület 200 ezer forintos támogatási kérelmét is.

BS

Borítókép: A kisebbeknek már épült játszótér, most a nagyobbak kaphatnának egy bringapályát