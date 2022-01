Az ünnep varázsát 202 ezer 400 fényforrás emeli a városban. A fényfüzérek és -figurák csillogása várhatóan január 6-ig élvezhető.

Csillagok és fénycsóvák

A főtéri karácsonyfát 16 ezer 500 égő díszíti. A Piac utcán a Kossuth tértől a Petőfi té­rig, az Emlékkertben, a Kálvin téren, a nyugati kiskörúton, a Szent Annán gyertyák és angyalkák, a Darabos utcán karácsonyi csillagok, a Burgundia, Sumen utcán 11 csillag és 20 fénycsóva, a Simonffy utcán angyalkák, a Hal közben fénycsóvák, a Gázvezeték, Veres Péter utcán, a Kishegyesi úton, Kis- és Nagymacson, Bánkon, Dombostanyán, Ondódon és Józsán pedig harangdíszek alkotják a díszkivilágítást. A Dósa nádor téren és a Csapó utcán 15 csillagszóró-motívum van a kandelábereken. Mindezek energiatakarékos, a hagyományos izzóknál lényegesen nagyobb élettartamú és fényerejű fényforrások.

Egyetem téri ragyogás

Újszerű volt a kirakodóvásár is. A csaknem 100 vendéglátós és vásáros november 26-tól december 23-ig ezúttal a Piac, Rózsa, Csapó utcán és a Dósa nádor téren is kínálta a portékáit. A vásár az érvényben lévő szabályozások alapján védettségi igazolvány nélkül is felkereshető volt. A belvárosban járókat további meglepetések is megörvendeztetik. Ilyen az is, hogy a 2013-as bemutatkozás után ismét mobil műjégpálya működik a Nagytemplomnál, ahol a fák között is lehet korcsolyázni. Mindemellett nem csak önkormányzati díszek ékesítik Debrecent. A Piac utca 39. alatt például remek fénykompozíció pompázik, az Egyetem téren pedig ezúttal is megcsodálható a medencék körüli tiszafák hagyományos esti kivilágítása. A vízkereszt utáni napon, január 7-én pedig már a farsangi időszak kezdődik.

VA

Borítókép: A belváros ünnepi látképe a Nagytemplomból