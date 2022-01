– Egyre csökken azok száma, akik szívből-lélekből és a valóságban is szeretik a magyar kultúrát, s azt gondolják, hogy nélküle nem is érdemes létezni. Ha elfelejtjük azt, ami összetart bennünket, amit örököltünk, akkor talán nem is érdemes élni – vallja a képviselő. Tasó László úgy fogalmazott, a hajdúsámsoniak jó magyar emberként élnek a hétköznapokban. Mint mondta, a település úgy tud fejlődni, hogy közben ragaszkodik az értékeihez, a magyarságához.

– Nagyon sok szép beruházás valósult meg az elmúlt években Hajdúsámsonban, ami olyan városa a megyének, mely arra is figyel, hogyan tudja a közösségeit megőrizni, gyarapítani és segíteni a munkájukat – húzta alá. Hozzátette, a polgármestert ismerve neki is lesz bőven dolga, hiszen nagy beruházásokat terveznek a városban.

– Komoly kihívások is vannak és lesznek a településen, hiszen gyarapodik a lakosság száma. Hogy milyen módon tudja lereagálni a városvezetés, attól is függ, milyen erős a közösség. Nem könnyű a források szűkös volta miatt úgy dönteni, hogy az megfeleljen mindenkinek. Arra törekszünk egész Magyarországon, hogy lehetőség szerint ott, ahova eddig kevesebb forrás jutott, oda több érkezzen. A választókerületben van még mit fejleszteni, attól függetlenül, hogy sokat megvalósítottunk már, és rengeteg területen léptünk előre. Soha nem lehetünk elégedettek – vallja a a képviselő, aki leszögezte, a politikai pályán próbálnak minden területen segítséget adni.

Nem üresek a falak

A megyei önkormányzat Ember – táj – csillagok nevet viselő vándorkiállítás érkezett Hajdúsámsonba, ez az első tárlat, amely helyet kapott az újonnan átadott közösségi házban. Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke a kiállítás kapcsán osztotta meg gondolatait, hangsúlyozván az elmúlt évszázadokban létrehozott tárgyak és értékek képezik a kultúránk alapját, s ez az, ami megkülönböztet bennünket, magyarokat a világ bármely táján. – Bár január 22. a magyar kultúra napja, de mi minden nap átéljük azt, mert minden nap hozzáteszünk valamit csak úgy, mint az elődeink – mondta a megyei elnök. Kitért arra is, az elmúlt öt évben 1,7 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Hajdúsámsonba, bízik benne, ez valóban átalakítja a környezetet élhetőbbé, szebbé.

KD