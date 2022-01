Országszerte összesen 63 fiatal pályázó és csapataik lettek kiválasztva, köztük ifjú bihari tehetségek is, akik előfinanszírozásként kapják meg a támogatást - közölte a MOL Alapítvány.

2021-ben összesen 275 pályázat érkezett be a Tehetségtámogató Program művészet és tudomány kategóriáiban, a megpályázott összeg pedig több mint hatszorosa volt a rendelkezésre álló keretnek. A 10-18 éves korosztály legeredményesebb képviselői összesen 15 millió Ft támogatásban részesültek, míg a 19-23 éves, korábban már alapítványi támogatást elnyert fiatalok a Klasszis kategóriában összesen 5 millió Ft-ra pályázhattak.

A Hajdú–Bihar megyei győztesek

Kertész Balázs Zoltán, csillagászat, Debrecen

A 18 éves fiatal számtalan matematika és fizika versenyen bizonyította természettudományos rátermettségét, kiemelt érdeklődési területe jelenleg a csillagászat és az asztrofizika. A támogatásból egy jó minőségű csillagászati távcsövet kíván beszerezni, amely segítené a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia gyakorlati feladatára való felkészülését is.

Oparauo Petra Nneka, biológia, Debrecen

A 17 éves diák tavaly a biológia OKTV-n 11. helyezést ért el, szeretne kutatóorvos lenni. Jelenleg a növényi sejtek fényelnyelő-, illetve visszasugárzó képességét kutatja. Munkájához a pályázati támogatás segítségével PH mérő készüléket, automata pipettát és fotométert szeretne vásárolni.

Vámosi Bendegúz, matematika, Debrecen

A 14 éves diák az elmúlt két évben számtalan dobogós helyet szerzett matematikaversenyeken, ám a matematikán túl érdekli a csillagászat, az informatika és a robotika is. Szeret zenélni is, trombitán játszik és két zenekarral lép fel rendszeresen. A támogatásból laptopot szeretne vásárolni, amit magával is vihet a különböző versenyekre.

Klasszis kategória (19-23 év):

Barna Anikó, népzene, Hajdúnánás

A 22 éves fiatal jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem citera-, koboz- és tekerőművész tanára, valamint népzeneelmélet tanár szakos hallgatója. Tavaly óta az újonnan alakult Helka Banda kobozon játszó zenésze. A járványhelyzet alatt saját YouTube csatornát indított, ahová egyéni feldolgozásokat és oktatóvideókat tölt fel. A Fonó Budai Zeneházban rendszeresen vezet citerás örömzenélést. A támogatásból egy tekerő hangszert és tokját fogja beszerezni.