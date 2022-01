Több szakaszon folytatódnak az útfejlesztési munkálatok Debrecenben és körzetében. Elkezdődött a 33-as főút négysávosítása, a Nyíl utca – Hadházi úti csomópont átépítése, valamint megkezdődhet a Sámsoni út Mátyás király utca és Simon István utca közötti szakaszának kivitelezése is. A részletekről a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatta a Naplót. Aszerint várhatóan 2023 végére készülhet el a 33-as számú főút négysávosra bővítése az ipari fejlesztési terület és az M35-ös autópálya közötti szakaszon. A beruházás részeként 2 kilométeren újítják, illetve bővítik az aszfaltutat, azzal párhuzamosan kerékpár- és mezőgazdasági utak kialakításával. Az ipari parknál, a 108-as számú vasútvonal kereszteződésénél külön szintű csomópontot, hozzá 90 méteres hidat építenek. A projekt része két jelzőlámpás kereszteződés létesítése is.



Továbbhaladva a 33-as főúton, még az idén megkezdődhet az ipari terület és a 3316. jelű összekötő út közötti rész négysávosítása közel 2 kilométer hosszan. A beruházás része az összekötő út korrekciója és egy körforgalom kialakítása is. Négysávossá alakítják a Sámsoni utat a Mátyás király utca és a Simon István utca között mintegy 1850 méteren, továbbá a 4908. jelű út Debrecen lakott területi szakaszának (Acsádi út) felújítását is megkezdik közel 1 kilométeren. Jelzőlámpás forgalomirányítást vezetnek be a Sámsoni úton a Budai Nagy Antal utcánál, valamint a Kard utca csatlakozásánál.

Jelzőlámpákat telepítenek



Az Acsádi út jelenlegi csomópontját is átépítik, a csatlakozás a jövőben a Diadal utcával szemben helyezkedik majd el, ahol szintén jelzőlámpa fogja segíteni a közlekedőket.

A Kapitány és a Simon István utca közötti szakaszon további 5 csomópont lesz majd, szintén forgalomirányító fényjelző készülékek biztosítása mellett. Szilárd burkolatú lesz a Cserei, a Kard és a Tizedes utca is. A kivitelezés várhatóan 2024. év végére készül el.



A nyárra befejeződhet a Debrecen-Józsa autópálya-csomópont építése. A beruházás során a tervezett ipari park északról való megközelítése érdekében egy új, teljes értékű, kétszer két sávos csomópont épül a hozzá kapcsolódó csomóponti ágakkal, közvilágítással. Továbbá két, többsávos körforgalmú csomópontot létesítenek, valamint egy kétnyílású, 50 méter felszerkezeti hosszúságú, közel 100 négyzetméter felületű, kétszer két sávos kialakítású műtárgyat is felépítenek.

Idén elkezdődhet a Rakovszky út – Ótemető úti csomópontban egy 60 méteres, valamint az Árpád téri csomópontban egy 77 méteres jobbra kanyarodó sáv kialakítása. Ugyanúgy ebben az évben megindulhatnak a munkálatok a Csigekert utca – Szabó Lőrinc utca csomópontjánál.



Egyelőre a tervasztalon a 4-es és a 48-as főút ügye

Előkészítés alatt a 354-es és a 33-as főút összekötésének első üteme. A tervezési program szerint a 354-es és a Vezér utca között egy közel másfél kilométeres út épül, amelyen kialakítanak egy külön szintű csomópontot.



Ebben az évben elkezdődik a 4-as számú főút Debrecen és Hajdúszoboszló közötti szakasza négysávosra bővítésének tervezése. A kiviteli tervnek tartalmaznia kell többek között a Hajdúszoboszló elkerülő keleti csomópontja és Debrecen, István úti csomópontja közötti szakasz közel 12 kilométeres bővítését 3 külön szintű csomópont építésével az M35 autópálya-csomópontja, valamint a Határ út térségében már meglévő szakaszokhoz való csatlakozás biztosítása mellett.

Részben új nyomvonalon, több mint 30 kilométer hosszan négysávosítják a 4-es számú főút Debrecen és Nyíregyháza közötti szakaszát. Jelenleg a tervező kiválasztása van folyamatban.



A szükséges engedélyek beszerzésénél és a kiviteli tervek készítésénél tart a Sámsoni út Kassai út és Mátyás király utca közötti szakaszának négysávosra bővítése.



A 48-as számú főút és a Vámospércsi út kapacitásbővítő fejlesztésének első üteme, valamint a Hétvezér – Budai Nagy Antal utcai csomópont komplex fejlesztéseinek tervezése is megkezdődhet 2022-ben. Ezek célja a Faraktár utca – Budai Nagy Antal utca – Vámospércsi út – Hétvezér utcák csomópontjában minden irányból érkező külön, jobbra kanyarodó sávok kialakítása. Továbbá a 48-as főútnak a Szenci-Molnár Albert utcai csomópontnál jelzőlámpás forgalomszabályozásra való átalakítása, és ugyanezen főúton a jelzőlámpás csomópontok rendszereinek összehangolása egészen a 4-es számú főútig.

Bekecs Sándor