Ingyenes, 50 fős iskolabuszjáratot indít a város önkormányzata a jövő hétfőtől. Maczik Erika polgármester elmondta, hogy a lehetőség az EFOP Humán kapacitások fejlesztése Nád­udvaron és térségében elnevezésű pályázatnak köszönhetően valósul meg. A projektben Nádudvar mellett Tetétlen, Bihardancsháza, Földes és Sárrétudvari is részt vesz mint konzorciumi partner, a pályázati költség pedig mintegy 250 millió forint.

A projektben több tevékenység valósul meg, így egyebek mellett képzések, programok, rendezvények és mentorálás.

Nádudvar esetében a projekt megvalósulásának helyszíne alapvetően a Kövy Sándor Általános Iskola. A polgármester elmondta, hogy a gyermekek iskolába eljutásának megkönnyítése az iskolabusz segítségével már korábban is a terveik között szerepelt. A járványhelyzet miatt húzódott el egészen mostanáig, hiszen a gyerekek hosszú ideig távolléti oktatásban vettek részt. Az iskolabusz szolgáltatását a 2021/22-es tanév második félévében élvezhetik a diákok. – Két vonalon közlekednek a járatok. Az egyik a helyközi, a másik a helyi járatot érinti. Utóbbi az általános iskolásokat szolgálja ki, az előzetes felmérésünk szerint körülbelül száz gyerek tart erre igényt. A helyközi járattal pedig a célunk az volt, hogy a helyközi megállóhelyeket kiiktatva, közvetlenül a gimnáziumhoz, illetve szakgimnáziumhoz juttassuk el a diákokat. Úgy gondoljuk, hogy a tanulóknak nagy könnyebbséget jelentene a rövidített menetidő – részletezte a városvezető.

Maczik Erika arról is beszélt, hogy ez a lehetőség azon túl, hogy segítséget nyújt a szülőknek, akik így biztonságban tudhatják a gyermekeiket, a reggeli autóforgalmat is mérsékelheti. Kiemelte továbbá, hogy a projekt féléves időtartamát az igények felmérése céljából is kihasználják, és ha szükséges lesz, akkor a jövőben más forrásból folytatják a programot.

Így jár majd



• Az iskolabusz január 10-étől hétköznapokon reggel 7 órakor indul Nád­udvar, autóbusz-váróteremtől Haj­dú­szo­boszló, Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum (Gönczy Pál utca 17.) megállóval, a Hőgyes Endre Gimnázium (Rákóczi utca 44.) megállóig.

• Visszafelé 14 óra 5 perckor indul a Hőgyes Endre Gimnáziumtól, és 14.15-kor a Hajdúszoboszló, Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikumtól.

BBI