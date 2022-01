Debrecenbe, az MH 5. Bocskai István Lövészdandárhoz és az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezredhez látogatott dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy január 7-én, pénteken, számolt be a dandár hivatalos honlapja.

A Magyar Honvédség parancsnoka – immár hagyományosan - a Kossuth laktanyában szolgáló katonákkal közös futással kezdte programját.

A napindító testmozgást követő parancsnoki értekezlet után bemutatkozott a hazai fejlesztésű, egyedülálló mobil katonai lőkonténer is. A közös futáson több száz katona követte a Magyar Honvédség parancsnokát. Az állomány-összetartó sportfoglalkozás után dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy parancsnoki értekezleten tájékozódott a debreceni alakulatok hétköznapjait meghatározó feladatokról.

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy és Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos a látogatás során felkeresték a napokban telepített mobil katonai lőkonténert is, amelyről első alkalommal a tavalyi, kecskeméti Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatón rántották le a leplet. A hazai fejlesztésben és gyártásban előállított, összecsukható konténertechnológiára épülő, páncélozott és hangszigetelt lőtér világ szinten is egyedülálló. A lőtérrendszer jellegzetessége, hogy alapvetően tizenöt méteres lőtávot biztosít a statikus és dinamikus lövészethez, ugyanakkor moduláris kialakításának köszönhetően ez tetszőlegesen növelhető. Mint mindig, e lőkonténer megalkotásakor is elsődleges szempont volt a maximális biztonság megteremtése. Ennek értelmében a lőtérkonténer 360 fokban körbepáncélozott, belső felületei pedig teljesen gurulatmentesítettek, így az használat közben megvédi a konténerben és az azon kívül tartózkodókat a vétlen lövések okozta sérülésektől. A páncélzat emellett megakadályozza a szándékos kilövést is, amely lehetővé teszi, hogy lakott területen is használják.

E képességek előnyeit - csapatpróba keretében - immáron a debreceni katonák is megismerhették. A parancsnoki látogatáson Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy és Maróth Gáspár személyesen is kipróbálhatták a lőtérkonténer lehetőségeit.

„Örülök, hiszen a katonák kézzelfogható eredményt kapnak a haderőfejlesztés folyamán, hiszen végre itt van az alegységeknél az a képesség, amit korábban már bemutattunk. A Magyar Honvédség életében a legfontosabb a művelet és a kiképzés, utóbbit fogja nagy mértékben segíteni e konténerlőtér. Minden napszakban, minden időjárási körülmények között a katona valóban arra fog tudni fókuszálni, hogy az egyéni lőkészségét fejleszthesse” – fogalmazott dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, kiemelve:

a látogatás alkalmával megbizonyosodtak arról, hogy a katonák felkészültek, profi szinten képesek üzemeltetni az új kiképzéstechnikai eszközt.