Komplex, átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a Debreceni Egyetem három karán (TTK, BTK, IK), különböző közismereti tanárszakokkal szakpárban is elérhető testnevelőtanár képzés, valamint a testnevelőtanár-gyógytestnevelő szakpár. – A testnevelőtanár minden sporttal, rekreációval, edzősködéssel, sportszervezéssel kapcsolatos feladatot, tevékenységet elláthat a jelenleg is érvényben lévő sportképesítési rendelet alapján. A testkulturális és sporttudományi képzések között ez a szak nyújtja a klasszikus értelemben vett legszélesebb, legátfogóbb ismeretanyagot, ez a sportképzések piramisának stabil és széles alapja – fogalmazott Balogh László, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének igazgatója, a szak felelőse a hirek.unideb.hu-nak.

Forrás: unideb.hu

A képzési-oktatási infrastruktúra országosan egyedülálló az egyetemen, nemzetközi színvonalú, korszerű sportcsarnokok, szabadtéri centrumok, multimédiás elméleti képzőhelyek, saját szertorna, labdajáték, küzdősport, vívó, atlétikai és teniszközpont is a hallgatók rendelkezésére áll, ráadásul ezek egymáshoz és az egyetemi kollégiumokhoz is közel vannak.

A Debreceni Egyetem szoros kapcsolatot ápol a sportszolgáltatókkal, egyesületekkel és sportszervezetekkel, iparvállalatokkal, az egyetemen tanuló élsportolókat sportösztöndíjjal, egyéni képzési renddel, tutor- és mentorrendszeren keresztül támogatja az intézmény. Az egyetemen működő, 27 – köztük több elsőosztályú – szakosztállyal és háromezer igazolt sportolóval rendelkező DEAC egy olyan gyakorlóhely, ahol a szakma alapjait ismerhetik meg a fiatalok. Emellett az egyetem gyakorlóiskoláiban képzett mentortanárok koordinálása mellett történik a gyakorlati oktatás.

A testnevelőtanári képzés multidiszciplináris terület, hiszen több tudománnyal kapcsolódik össze, így számos kutatási lehetőség is várja a felvételizőket.

Forrás: unideb.hu

– Elérhető a sportkutatói ösztöndíj, amivel akár elsőéves hallgatók munkáját segíthetjük, illetve finanszírozzuk, kiemelten kezeljük a később akár startupként is működtethető sportinnovációs kutatásokat. Egyedülálló, nemzetközi szintű sportkutatói infrastruktúrával rendelkezik a Debreceni Egyetem. Komplex sportviselkedési elemző labor áll rendelkezésre a Sporttudományi Oktatóközpontban, integrált sportdiagnosztikai eszközök elérhetők a SET-ben, a sportimmunológiai laboratórium pedig a sportbiokémia és molekuláris biológia iránt érdeklődőknek kínál izgalmas terepet. A műszaki terület és a sportgazdaságtudomány iránt érdeklődők előtt is bőven vannak sportkutatási lehetőségek.

Ezek komoly külföldi kollaborációban valósulnak meg, olyan egyetemekkel dolgozunk együtt, mint például a salzburgi, a manchesteri vagy a barcelonai egyetem, melyekre Erasmus programon keresztül féléves tanulmányutakon lehet részt venni – sorolta az intézetigazgató.

A gyógytestnevelő tanári szak különlegessége, hogy Kelet-Magyarországon csak a Debreceni Egyetemen érhető el. Ez a jelentkezők számában is megmutatkozik. Balogh László szerint a testnevelőtanár szakpárok azért vonzóak, mert széleskörű elhelyezkedési lehetőséget kínálnak a sportban a legszélesebb portfóliót kínálva többek között az élsport, a versenysport, az iskolai testnevelés, az életmód és egészségtanácsadás, valamint a szabadidősport területén. A tanárszakok közül a Debreceni Egyetemen a testnevelőtanár szak a második legnépszerűbb, míg a testnevelőtanár-gyógytestnevelő szakpár a legkeresettebbnek számít az elmúlt év alapján. A képzés kulcsa, hogy nem csak kiváló sportszakembereket képeznek, hanem példamutató pedagógusokat, intelligens sporttudósokat is. A szakokon oktatók nemcsak az egyetemen, hanem a hazai és a nemzetközi élvonal szintjén is dolgoznak, válogatottnál, elsőosztályú csapatoknál, utánpótlás akadémiáknál tevékenykednek.

A Debreceni Egyetem abból a szempontból is vonzó és jó választás, hogy a kötelező sporttáborokban, így a sí-, a vízi,- és a turisztikai táborokban való részvételt az intézmény teljes mértékben támogatja – erre az országban sehol máshol nincs példa.