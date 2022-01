A tavalyi rendelet mintájára fogadták el a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőknek adható jövő évi juttatások, támogatások és illetménykiegészítések mértékét a decemberi testületi ülésen. Harmadik alkalommal módosították az önkormányzat 2021. évi költségvetését, így a hivatal fő bevételi és kiadási előirányzata valamivel több, mint 13 millió forinttal nőtt.

Elfogadták az önkormányzat 50 millió forintos folyószámlahitelét.

Az önkormányzati tulajdonú földterületek bérleti szerződései közül a határozatlan idejű szerződéseket ötévesre módosították. Döntöttek arról is, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által zár alá vett fatermékeket közérdekű célból tulajdonba vegyék. Továbbá elfogadták Tiszacsege képviselő-testületének 2022 első félévére vonatkozó munkatervét is. Elkészült Tiszacsege és testvérvárosa, Szalárd község önkormányzata együttműködésének pályázata, a hozzá kapcsolódó szándéknyilatkozatot elfogadták. Az egymillió forintos igényelhető támogatás közös kulturális és sportrendezvényeket tesz lehetővé.

Emelkednek az árak

Az év utolsó testületi ülésén a fonyódligeti üdülő üzemeltetéséről érkezett szakmai beszámolót is tárgyalták. Szeli Zoltán polgármester ismertette, hogy korábban a tulajdonosi települések vezetésével tartott fórumon felmerült több fejlesztési lehetőség. Ilyen például az egyik épület lebontása és helyette filagória építése, festés, villamos hálózat fejlesztése, új bútorok, függönyök és kerékpárok vásárlása, valamint apartmanok átalakítása. Ezenkívül az ott dolgozók bérezése, továbbá a szolgáltatások ára is változna: a foglalások ára 500-1000 forinttal emelkedik várhatóan. Az ülésen megszavazták a tiszafüredi tűzoltóság kérelmét is, amellyel az egységek fejlesztését kicsivel több, mint 180 ezer forinttal támogatják. A település első embere továbbá emlékeztette a testületet, hogy a Magyar Falu Program jövő évi pályázataira január 3-tól nyújthatják be az igényeiket várhatóan 30-40 napos határidővel. Felvetette, hogy a korábban benyújtott igények mintájára a továbbra is szükségszerű terveket készítsék elő. A település temető, út, kerékpárút, járda, játszótér és önkormányzati ingatlanok fejlesztésére, tanyagondnoki busz, valamint kommunális eszközök beszerzésére nyert forrást korábban.

BBI

Borítókép: A Magyar Falu Programban kommunális eszközbeszerzésre is nyert forrást a település, ebből kompakt kistraktort vásároltak 2021-ben