Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a szociális ágazatban adományozható kitüntetését nemrégiben vehette át a szakember Széles Diána alpolgármestertől.

– Nagy megtiszteltetés számomra ez a díj. Tulajdonképpen nemcsak én kaptam, hanem velem együtt az a közösség is, melynek tagjaival együtt dolgozunk évek óta Debrecen gondoskodó programján. Az önkénteseink nélkül nem tudnánk ilyen nagy mértékben segíteni a rászorulókon, éppen ezért hatalmas köszönet jár nekik is – emelte ki Reichert Tünde.

A díjazott Erdélyben született, és ott is nőtt fel. Nem volt sosem idegen számára a segítségnyújtás: már gyermekként is jó példát láthatott. Lapunknak úgy nyilatkozott: olyan közegből érkezett, ahol alapvető érték a tisztesség, a munkaszeretet, az empátia, a kölcsönös tisztelet, valamint az egymás iránti felelősségvállalás. Elmondása szerint már gyermekkorában olyan közegben szocializálódott, amelyben a segítségnyújtás természetes volt.

Ma is azt vallja, hogy identitásának meghatározó eleme mindaz, amit a családjától kapott útravalóul.

Tünde immár több mint hat éve dolgozik Debrecen gondoskodó programjában. Önkéntesekkel karöltve olyan civil szervezetekkel tevékenykedik a mindennapokban, melyeknek a rászorulók megsegítése a fő profiljuk. Nagyon széles a paletta:

egyebek mellett hajléktalanok, fogyatékossággal élők, mozgásukban korlátozottak megsegítése áll a feladatkörük középpontjában.

Az elmúlt hat esztendőben a Debreceni Karitatív Testület számos programmal és adományokkal segítette a rászorulókat. A koronavírus-járvány ideje alatt is maximálisan segítik az időseket, a rászoruló családokat, valamint a hajléktalanokat. Reichert Tünde a pandémia kezdetén, még 2020-ban több mint 500 önkéntessel dolgozott együtt: segélycsomagokat juttattak el a rászorulókhoz, és meleg ételt vittek házhoz, hogy a találkozások számát csökkenthessék.

– Az, amit nap mint nap teszek – tehát, hogy segítő kezet nyújtok a rászorulóknak –, számomra nem munka, hanem hivatás. A hitem ad erőt. Vallom azt, hogy segíteni kell. Bárki megkereshet bármilyen problémával, és mindig igyekszem a lehetőségeimhez mérten maximális segítséget nyújtani – hangsúlyozta.

Erő a további szolgálathoz

Reichert Tünde már a minisztériumi elismerésre való felterjesztést is megtisztelésnek vette.

– Nagyon megható számomra, hogy az elmúlt években végzett munkámat ilyen módon is megbecsülik. Ez az elismerés csak megerősít abban, hogy jó úton haladunk, és hogy mindenképpen folytatni kell megkezdett karitatív tevékenységünket. A segítségnyújtásra mindig is szükség lesz, így az elismerés egyúttal erőt is ad számomra a további szolgálathoz. Szavai szerint a mindennapokban a megsegítettek pozitív visszajelzése ad erőt neki.

– Engem az megerősít, hogy van visszajelzés, és azt tapasztalhatom, hogy mindig nagyon hálásak az emberek. Ebből tudok töltekezni – fűzte hozzá.

BBI