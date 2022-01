Tavaly decemberben jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, hogy ez év januárjától 10 százalékos béremelést kapnak a pedagógusok, ennek a többletfedezete mintegy 63 milliárd forint. Rétvári Bence tudatta, a kormány terve az, hogy 2023-ban egy nagyobb léptékű pedagógus-béremelésre is sor kerüljön Magyarországon.

Ennek kapcsán a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) álláspontjára voltunk kíváncsiak, bár mivel ők szakmai szervezetként működnek, a bértárgyalásokon nem vettek részt. Szabó Gyula elnökségi tag elmondta: decemberben a kormány ajánlata az érdekvédelmi szervezetekkel folytatott tárgyalásokon az volt, hogy 10 százalék béremelés mellé évi 200 ezer forint cafeteriát is adnak. Akkor azt kérték, ezzel az ajánlattal zárják le a bértárgyalást. – Ebbe nem mentek bele az érdekvédelmi szervezetek, a kormány a költségvetésbe beállította a 10 százalékot, a cafeteria viszont így elúszott, mivel nem zárták le akkor a tárgyalást. Véleményem szerint jobb lett volna akkor egy 200 ezres cafeteria, mint utána a semmi– mutatott rá, hiszen ha elfogadják, akkor az további 5 százalékos emelést jelentett volna.

Meg kell reformálni a modellt

– A kormány többször is hangsúlyozta, hogy 2023. január elsejével egy jelentősebb mértékű bérrendezést szeretne a pedagógusoknál, itt azonban igazából az egész pedagógus-életpályamodellt át kell nézni. Egy kicsit meg kell reformálni azt, mert jelenleg van egy olyan szocialista gyökerű bértáblánk, ami fokozatokra és kategóriákra épül, s nem lehet differenciálni a pedagógusok között – véli Szabó Gyula. Hozzátette: – Évente 6 ezer pedagógus megy nyugdíjba, ugyanannyit képeznek ugyan, de ennek csupán a fele helyezkedik el a pályán. Előbb-utóbb komoly tanárhiánnyal kell számolni, az utánpótlás kérdését meg kell oldani. Az életpályamodell egyik fontos eleme, hogy anyagilag is vonzóvá kell tenni ezt a szakmát. Pályára kell csábítani és itt kell tartani a végzett pedagógusokat– hangsúlyozta. Szabó Gyula problémaként említette, hogy nincs lehetőség differenciált bérrendezésre. Úgy véli, kellene egy mozgatható bértömeg, amivel a jobban teljesítő vagy a többszakos pedagógust anyagilag is el tudják ismerni. Az NPK szerint számos terület van, amire a pedagógus-életpályamodellnek ki kellene térnie. Ilyen például az, hogy megfelelő kereteket kellene adni annak, ha egy nyugdíjas pedagógus még óraadóként szeretne tanítani, de az óraszám, a leterheltség, vagy akár a pedagógiai asszisztensek létszáma is fontos szegmens.

KD