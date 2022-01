A cívisváros mai arculatának egyik meghatározó építésze, Borsos József 70 esztendeje, 1952. január 23-án hunyt el. A Hódmezővásárhelyen, 1875. március 18-án született építészmérnök 1908-tól már Debrecen városi építésze, 1923-tól pedig a polgármesteri hivatal műszaki osztályának vezetője volt.

Borsos József mellszobra ma a felújított villája előtti parkban áll

Rácz Zoltán építész leírása szerint Borsos József 1929–30-ban elkészítette a Debrecen fejlődését több évtizedre meghatározó szabályozási tervet és a Nagyerdő rendezésének koncepcióját és terveit is. Ebben az időszakban épült az egyetem, a strand, a stadion és a csónakázó is. Ekkor az építész megszüntette a szétszórt felekezeti temetőket, és a Parkerdő mellé jelölte ki az új Köztemetőt is. A ravatalozó építészeti megoldását festő- és iparművészek (részben Debrecen szülöttei) méltóképpen egészítették ki az alkotásaikkal. Borsos József a külföldi tapasztalatai nyomán szorgalmazta a klinkertéglagyártást, és a város meg is építtette ehhez a gyárat. Ezzel új építészeti irányzatoknak teremtette meg a feltételét. A szép és tartós építőanyag gyorsan népszerű lett.

A Debreceni Köztemető ravatalozója előtti tükörtóban a kép tanúsága szerint szökőkút is működött egykoron

1914-ben nagyszabású feladatot kapott a várostól: a rendőrségi palota tervezését, felépítését. Az építkezés alatt a világháború kitörése miatt a harctérről küldte haza a terveket. A háború után az elszakított országrészekből beköltöző menekülteknek, a lakásínség enyhítésére a város új bérlakások építésével jelentős összeget használt fel. Ekkor készültek el a Hajnal, a Dobozi utcai és a Szoboszlói úti háromemeletes, alacsony lakbérű, kislakásos bérházak.

A rendőr-főkapitányság díszes székháza a Kossuth utcán

Ezek terveit Borsos József irányításával Zeleznik Gyula készítette. A házakon megfigyelhetők Borsos jellegzetes stílusjegyei: a meredek tető székelyes visszametszésekkel, a tégladíszítés és a szénaboglyaív is. A két világháború között Klebelsberg Kunó kultuszminiszter irányításával kialakították a tanyasi iskolahálózatot is. A budapesti Kotsis Iván típusterveit Borsos József ízlése szerint áttervezték, ezek közös ismertetőjegye a városi címer is. A Csapó és Burgundia utca sarkán álló ipariskolát ugyancsak Zeleznik Gyulával közösen tervezte. Debrecenben az utolsó nagy tervezése és építése az Egyetemi templom épülete.

A mai vegyipari középiskola palotája a Csapó és a Burgundia utca sarkán

Borsos József ugyanakkor magánházakat is tervezett, s ezek szintén magukon viselik a rá jellemző, egyértelmű jegyeket. Ilyen általa tervezett villák pompáznak a Simonyi úton, valamint a Sestakert utcában is. Mindezeken kívül Pohl Ferenc debreceni főkertésszel az Egyetem téri díszpark franciakertje, valamint a Déri Múzeum lábainál elterülő süllyesztett park is az ő nevéhez kötődik.

Az Ary-villa az Egyetem sugárútból nyíló Sestakert utcában

Borsos József saját tervezésű lakóháza a Vénkertben ma közösségi ház

A Köztemető ravatalozójának klinkertéglás, boltíves árkádsora

A Rakovszky utcai iskolaépületet ma néptáncegyüttes hasznosítja

A nagyerdei csónakázót eredetileg sziget és híd is színesítette

Vass Attila



(Fényképes reprodukciók: A Méliusz Központi Könyvtárának Helytörténeti Részlege)