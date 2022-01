Debrecenben, a Kölcsey Központban találkoztak péntek reggel a V4-es országok honvédelmi és rendészeti bizottságának elnökei, akik a nap folyamán többek között a katonai beszerzésekről és migrációs kérdésekről tárgyaltak. A kétnapos tanácskozás végén Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke összegezte a sajtónak a megbeszélés legfontosabb sarokpontjait.



– Debrecenben van az egyik legnagyobb létszámú katonai alakulat, valamint kiemelkedően fontos a kadétképzés – kezdte, utalva arra, hogy a konferenciának ezúttal a cívisváros adott otthont. A tanácskozáson Kósa Lajos összegzése szerint több fontos kérdés beszéltek meg a V4 tagjai. Nemcsak a stratégiára és a hosszútávú együttműködésre koncentrálunk, hanem igyekszünk reagálni a mindennapok kihívásaira is– mutatott rá. Kitért arra is, hogy megerősítették: a Visegrádi 4-ek továbbra is a NATO kötelékében képzelik el a biztonságpolitikájukat. – Nem lehet viszont figyelmen kívül hagyni, ami a keleti határon történik. Új elemként lépett be a tömeges migráció mint a zsarolásos politikai eszköz használata, de hasonló feszültséggel fenyegetnek az Ukrajnában és körülötte zajló történések is – hangsúlyozta.

Fókuszban a menekültügy

A jelenlévők egyetértettek abban is, hogy a feszültség további növekedése a térségben a belorusz migrációs válsághoz hasonló tömeges migránsáradatot indíthat el Ukrajnából, ami szintén összehangolt megközelítést igényel. Az uniós migrációs és menekültügyi paktum tervezete tárgyalásának helyzetével kapcsolatban közösen megállapították, hogy elengedhetetlen egy olyan uniós szintű menekültügyi és migrációs rendszer kiépítése, amely képes megbirkózni a jelenlegi kihívásokkal. Ez az EU külső határaira nehezedő állandó migrációs nyomás, a kialakuló válsághelyzetek és a migrációt eszközként felhasználó hibrid támadások, a menedékjoggal való rendszerszintű visszaélések, valamint a másodlagos mozgások.Egyöntetűen hangsúlyozták, hogy a kihívásokra a megoldást az illegális migráció megállítása, valamint a külső határok hatékony védelme nyújtja. Tárgyaltak védelmi együttműködésük egyik kiemelt projektjéről, a V4 EU Harccsoportról, ami a résztvevők szerint egyértelműen bizonyítja a négy ország elkötelezettségét Európa biztonsága iránt.