A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) pénteki adatai alapján Miskolcon, Putnokon, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren veszélyes a levegőminőség.



Eger, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok, Kecskemét, Szeged és Ajka levegőjét egészségtelennek minősítették. Emellett további 13 településen, köztük Budapesten kifogásolt a levegőminőség.



A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes minősítést.



Az NNK korábban felhívta a figyelmet arra, hogy az érzékeny lakosságcsoportba tartozók - gyermekek, krónikus légúti, illetve szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, idősek, várandós kismamák - lehetőség szerint minél kevesebb időt tartózkodjanak az egészségtelen és veszélyes minősítést kapott településeken a szabadban.



A maszkok hatékonyan kiszűrik a levegőből a kisméretű aeroszol részecskéket, így javasolják, hogy az érintettek viseljenek maszkot kültéren. Felhívták a figyelmet arra is, hogy kedvezőtlen levegőminőség esetén is javasolt a belső terek rendszeres, gyors szellőztetése, forgalmas utak mentén pedig az ablakok csúcsidőszakon kívüli kinyitása.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat légszennyezettségi előrejelzésében azt írta: szombaton és vasárnap is jellemzően nyugodt lesz az időjárás, hatására az északkeleti országrészben továbbra is rossz lesz a levegőminőség. A szálló por koncentrációja napi átlagban nagy területen meghaladja az egészségügyi határértéket, helyenként a tájékoztatási küszöböt is. A főváros térségében is romló tendencia valószínűsíthető.



Jelentős javulás hétfőn várható, amikor egy hidegfront hatására nagy területen megerősödik, akár viharossá fokozódik a szél. Ennek nyomán javulhat a levegőminőség - közölték.

MTI