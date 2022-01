Működését tavaly kezdte meg Debrecenben az immár negyed évszázada működő tehetséggondozó intézmény, az MCC. Az alapítvány a pandémia kihívásai ellenére sikeresen mutatkozott be az elmúlt évben a cívisvárosban, ennek tanulságait és az új év terveit a napokban Bognár István képviselet-vezető ismertette a Naplóval.

Közép-Európa egyik legjelentősebb tehetséggondozó szervezete január 1-től 4100 diák tehetséggondozását végzi, a képzések és programok pedig 14 magyarországi és 23 Kárpát-medencei helyszínen érhetők el. Hangsúlyozta: mivel a képzések a Nemzeti alaptantervvel párhuzamosan folynak, az alapítvány programja arra a tudásra épít, amelyet a diákok a közoktatásban megszereznek. A Debreceni Egyetem és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói szintén a tanulmányaikkal összhangban gyarapíthatják a tudásukat. A szervezet ismertségének első lépését sokak számára tavaly nyáron Debrecenben az Aranybika megvásárlása jelentette.

Az épületben már laknak egyetemisták, és a képzések mellett az egykori szálloda műszaki állapotának felmérése is folyamatban van.

Csak tehetség kell

Egykor szálló- és például kórusfesztiváli vendégek, ma a Mathias Corvinus Collegium szakemberei és diákjai lehelnek életet az Aranybika épületébe. A határon innen és túl évek óta hatékony alapítvány tavaly mutatkozott be Debrecenben.



– A tehetséggondozó program az általános iskola 5. osztályától egészen a posztgraduális képzésig húzódik ki, többféle csoportban. Jelenleg a fiatal tehetségek programjában az általános iskolák 5. és 6. osztályosai, a középiskolás programban a 9. és a 12. évfolyam között tanulók, valamint az egyetemi, úgynevezett juniorprogramon az 1. és a 2. évfolyamos hallgatók vehetnek részt – emlékeztetett Bognár István, akit a kollégium képzéseiről és szakmai terveiről kérdeztünk. Mint megtudtuk, az általános iskolások szombatonként élményalapú tanulással egy adott témában ülhetik körül a „tudományos svédasztalt”. Olyan tananyagot sajátíthatnak el, amely az iskolai tananyagban nem vagy csak felületesen szerepel, s mindezt házi feladat és munkafüzet nélkül, az e-learning eszközeivel. Kiemelt cél a közösségépítés is a korosztályban, ezért táborokat és kirándulásokat is szerveznek. A középiskolásoknak a legfontosabb szempontként az életkori sajátosságok szolgálnak.



Itt a diák választ valamilyen társadalmi fókuszú e-learning-tananyagot, amely már az egyetemi tanulmányok irányába orientálja őket, legyen az világtörténelem, közgazdaságtan, pszichológia, tudományos írás, közigazgatási vagy jogi alapok

– fejtette ki Bognár István. Hozzáfűzte, hogy már a középiskolások tehetséggondozásában is fontos a vitakultúra és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztése, ezért logikai és idegen nyelvi ismeretekkel is gazdagodnak az MCC-s diákok. Az egyetemi program olyan intenzív tehetséggondozó program, melyben a hallgatók a műszaki kartól az agrárképzésen át a pszichológiáig széles ismeretkörre tehetnek szert, itt azonban már kötelező kurzusok is vannak. – Ezek azt a célt szolgálják, hogy a diákok közös nevezőre kerüljenek, mivel teljesen más szociokulturális környezetből érkeznek – emelte ki. Mindhárom képzés ingyenes, melyre tehetségalapon lehet bejutni. Sok külföldi előadó vesz részt az MCC munkájában, akik ebben a félévben már kurzusokat is tartanak nekik a globális gondolkodásmód fejlesztése érdekében. – Szeretnénk, hogy a kritikus szemüvegen keresztül vizsgálódó, globális szemléletmódú, de mégis patrióta értékrendű gondolkodók legyenek a jövő magyar vezetői. Ehhez az kell, hogy jól vitázzanak és érveljenek, megvédve az álláspontjukat, közben alkalmasak legyenek egyfajta nyugvópontot, konszenzust találni a vitapartnereikkel – hangsúlyozta a szakember.

Bognár István | Forrás: Napló-archív

Harvard és Cambridge szele



A középiskolás programban jelenleg 160-an vannak, január 30-ig azonban még várják a régió középiskolásainak jelentkezését az intézmény keresztféléves képzésére. – Debrecen iskolavárosként nagy merítési alap, amelyből sok munkával meg lehet találni a tehetséges diákot. Azt vallom, hogy mindenhová el kell jutnunk, mert ha van egy tehetséges diák, akkor fel kell kínálni neki a lehetőséget.

Ennek az évnek egyrészt arról kell szólnia, hogy az oktatási intézményekkel, a regionális pedagógiában részt vevő szakemberekkel szoros kapcsolatot alakítsunk ki, emellett egyfajta tehetséggondozási, kiválasztási marketingfolyamattal eljussunk a diákokig

– összegzett.



A szakmai előadások bárki számára nyitottak, a diákok mellett a MCC kapcsolatot keres öntevékeny csoportokkal és szakmai szervezetekkel is. – Mindenképp tanulság volt az első félévből, hogy a nemzetközi előadók programjain részt vevők számára ezentúl lehetővé tesszük majd a tolmácstechnikát, a nemzetközi vonalat ugyanis tovább szeretnénk erősíteni, Amerikától Ázsiáig, a Harvardtól a Cambridge-i Egyetemig voltak már nálunk előadók, ezt a nívót tartani szeretnénk, de fontos szempont az is, hogy reflektáljunk a kifejezetten Debrecennel kapcsolatos témákra is, legyen az gazdaságfejlesztés, a kultúra fejlődése, vagy a fenntartható fejlődés, ezeket szeretnénk beépíteni az előadásokba – tudatta végül Bognár István.

SZD