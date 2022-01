Fülöp Viktor humorista nemrég életében először lépett fel egy önálló est közreműködőjeként Debrecenben. A Hadházi László Légy férfi! című műsorának vezetőjeként szereplő nevettető lapunknak beszélt az élményről, illetve jövőbeli terveiről.

A tiszaújvárosi humorista kiemelte, hatalmas élményekkel gazdagodott az est folyamán, melyeket azóta is többször újraélt már magában, a színpadra lépéstől az előkészületekig.

– Úgy gondolom, ekkora közönség előtt magam is kicsit debrecenivé váltam – emelte ki Fülöp Viktor, aki polgári hivatását tekintve pedagógusként tevékenykedik a hétköznapokban, megannyi mosolyt csalva a tanulók, munkatársak arcára.

Olykor magukra ismernek

– Örülnek a diákok, különösen azok, akik egy-egy történetnél magukra ismernek, hogy tőlük ered a poén. Szívesen látogatnak el azon előadásokra, amelyeken én is szerepelek. Ráadásul ilyenkor legtöbbször az első sorokban helyezkednek el, így meg is szoktam jegyezni, hogy inkább most üljenek oda, ahová dolgozatíráskor szoktak – hangsúlyozta a humorista, aki már két önálló esten is túlesett a Dumaszínház budapesti kistermében, az egyik ráadásul kifejezetten a pedagóguslétről szólt. – Őszre tervezek egy újat, mely a mindennapi szerepeinkről, megfeleléseinkről szól majd. Remélem, a vírus addigra szedi a sátorfáját – jegyezte meg.

Fülöp Viktor kifejtette, évről évre, napról napra szeretne jobb ember lenni, mindent jobban tenni a korábbiaknál, és örülni a részsikereknek, így nincs különösebb újévi fogadalma, inkább kiélvezi a pillanatot.

– Nagyon hálás vagyok a Dumaszínháznak a kapott lehetőségekért, szakmai és mentális támogatásért. Hatalmas elismerés, hogy Hadházi Laci alkalmasnak tartott arra, hogy részese lehetek az előadásának. Mindenkitől lehet tanulni valamit, tőle például életszeretetet, könnyedséget, nyitottságot, önazonosságot, amiket egyedülállóan fel is tud vinni a színpadra. Remélem, rám is átragad belőlük valami, jó ezeket testközelből megtapasztalni, a közös utazások, sportolások, evések pedig igazán feledhetetlenné teszik az ilyen alkalmakat.

Péter Szabolcs