Összesen 205 köbméter fát szállított ki 205 családhoz Sáránd Község Önkormányzata a múlt hét folyamán – tájékoztatott közösségi oldalán a helyhatóság. Mint írják, céljuk volt, hogy a hidegfront előtt minden igénylőhöz eljuttassák a tüzelőt. Akiket a kiszállításkor nem találtak otthon, azokat értesítik a következő alkalomról.



Bejegyzésükben ezenkívül felhívják a figyelmet arra, hogy a következő napokban is tartós hideg várható. Kérik a lakosságot, hogy fokozott figyelemmel legyenek egymásra. Ahol azt tapasztalják, hogy egy háznak nem füstöl a kéménye, akkor járjanak utána, hogy minden rendben van-e az ott lakóval. Szükség esetén a bejegyzésben meg­adott telefonszám is hívható. Emellett kérik a kutyatartókat is, hogy kedvenceik számára is biztosítsanak olyan helyet, ahol a hideg időjárástól védve vannak. Továbbá jelzik, hogy a vízórák fagyvédelméről is időben gondoskodjanak a lakosok ingatlanaikban.

HBN