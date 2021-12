Dr. Lakatos Zoltán, a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke szerint a járvány sújtotta időszak nem egyszerű, az emberek viselkedése is megváltozott, szürkébbek lettek a hétköznapok. Ezért is érzi örömtelinek azt, hogy ennyien tudnak segíteni önkéntes véradással más társaikon. – A vérre a COVID idején is szükség van. Az ember akkor tudja a véradást igazán értékelni, amikor vagy ő, vagy egy családtagja kerül nehéz helyzetbe. Persze többféleképpen lehet támogatni valakit, de talán ez a világ egyik legfantasztikusabb módja a segítségnyújtásnak – fejezte ki háláját az elnök.

Fotó: Kiss Annamarie