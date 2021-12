Hajdú-Bihar több mint 116 milliárd forintot kap, az összegből 73 milliárd jut a megye településeire.

A vidéki településeken nagy problémát jelent, hogy az utak egy része nincs aszfaltozva, éppen ezért Vámospércs önkormányzata belterületi utakat és járdákat építene, ehhez kapcsolódóan továbbá belvíz- és csapadékvíz-elvezetést valósítana meg – tájékoztatta lapunkat Ménes Andrea polgármester.

Mint mondta, emellett számukra kiemelt jelentőségű az energiahatékonyság területén való előrelépés. Mostanra ugyan a legtöbb önkormányzati tulajdonú épület energiahatékony felújításon esett át, a továbbiakban korszerűsítenék a 16 lakásos fecskeotthont és az önkormányzati pékség épületét is.

Vonzóbb a település

Közlekedésbiztonsági és turisztikai szempontból is fontos fejlesztés lenne a 48-as számú főútvonal felújításához kapcsolódóan a debreceni Panoráma út és Vámospércs közötti kerékpárút­szakasz megépítése. Jelenleg a Vámospércs és az országhatár közötti kerékpárút építése zajlik, továbbá már készen vannak egy belterületi szakaszt érintő kerékpárút építésének tervei is. Utóbbi a Kossuth utca – Nyírmártonfalvai utca szakaszán, a központból a köztemetőig vezetne.

Ménes Andrea elmondta: a jövőben a zöldfelületeket is fejlesztenék. – Marinka városrészben Jóléti parkot alakítottunk ki, ezt a területet fejlesztenénk tovább. Ez olyan pihenőhely lenne, ahol az emberek egyebek mellett szabadidősporttal tölthetnék az időt – mondta a településvezető.

Szót ejtett arról is, hogy Debrecen közelsége vonzóvá teszi a települést, ezért szeretnének építési telkeket kialakítani és közművesíteni. A pályázati terveik között szerepel még többek között a településen mintegy húsz éve épült tanuszoda felújítása, a református templom korszerűsítése, a parókián egy Görgey-emlékhely létrehozása, ifjúsági szálláshely kialakítása, játszótér fejlesztése és parkolók építése, a termálkút hasznosíthatóságának feltárása, de turisztikai jellegű továbbgondolásaik is akadnak.

BBI