Mint azt olvasóink már többször jelezték, évek óta problémát okoz, hogy a Simonyi út – Nagyerdei körút – Pallagi út találkozásánál a villamossal együtt összesen hat irányból érkező jármű forgalmát nem irányítják jelzőlámpák.

Mivel a klinika, illetve az egyetem felé is nagyon sokan azon az útvonalon közlekednek, óriási a zsúfoltság főleg a reggeli és a délutáni órákban olvasóink szerint.

A debreceni polgármesteri hivatalnál arról érdeklődtünk, várható-e fejlesztés a szóban forgó csomópontban.

A hivatal válasza szerint az önkormányzat Debrecen területén valamennyi településrész infrastrukturális fejlesztését fontos feladatának tekinti, ezen belül kiemelt figyelmet kap a Nagyerdő és környezete. Erre mi sem jobb példa, minthogy az elmúlt években megújult a Nagyerdei körút több szakasza is, valamint megépült a Pallagi út és a Nagyerdei körút csomópontjában a régen várt körforgalom. „Ebben az évben is kiemelt szerepet szántunk az útburkolat-javításoknak a város egész területén. A Nagyerdő környezetében az Egyetem sugárút kapacitásnövelő beruházási munkálatai mellett a Bem tér – Nyíl utca – Hadházi út csomópontjának átépítése is zajlik, melyek elkészülte után várhatóan jelentősen fognak javulni a városrész közlekedési feltételei” – áll a válaszban.

Forrásra is várnak

A konkrét területtel kapcsolatban az alábbi megoldásokban gondolkodnak. „A Nagy­erdei körút és a Simonyi út csomópontjában villamos- és autóbuszjáratok is közlekednek, a kereszteződés a városi kerékpárút-hálózat része.

A fonódó járműirányok figyelembevételével vizsgáljuk, hogy körforgalom vagy jelzőlámpás forgalomirányítási rendszer kialakítása lenne-e ideálisabb a fenntartható közlekedés biztosítása, valamint a közlekedésben részt vevők baleseti kockázatának csökkentése érdekében.

Továbbá keressük azokat a hazai és európai uniós forrásokat, melyekből ez a projekt megvalósítható lenne” – közölte a polgármesteri hivatal.

PSZ