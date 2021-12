Ahogy arról nemrég beszámoltunk, a Sámsoni utat csaknem két kilométeren négysávossá alakítják, valamint a 4908. jelű út debreceni lakott területi szakaszának, az Acsádi útnak mintegy egy kilométeres szakaszát újítják fel. Jelzőlámpás forgalomirányítást vezetnek be a Budai Nagy Antal utcánál, valamint a Kard utca csatlakozásánál. Ezenfelül további öt csomópont segíti majd a közlekedést, szintén forgalomirányító fényjelző készülékek biztosítása mellett. A beruházásban több utcán is szilárd burkolatot építenek ki, valamint több szakaszon az útburkolatot is felújítják. Ez év decemberében megkezdődhet a kiviteli tervek készítése.

A tervek között szerepel a Sámsoni út csaknem két kilométeres szakaszának négysávossá alakítása is | Fotó: Napló-archív