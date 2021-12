A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal tíz éve vesz részt a Bihari Állami Gondozottak Egyesületének csokigyűjtő akciójában. Az édességeket és ajándékcsomagokat Rácz Róbert kormánymegbízott adta át csütörtök délután az egyesület vezetőjének, Buzás Lajosnak a Megyeháza Csokonai-termében. A politikus elmondta, hogy az egyesület megalakulása óta figyelemmel kíséri a megyei nevelőszülői hálózat és a lakásotthonok helyzetét, majd hozzáfűzte: mára a gyerekek kétharmada él nevelőszülőknél, és ebben nagy szerepe van az egyházaknak is, akik saját hálózatot működtetnek, átvállalva az állam szerepét. Beszélt arról is, hogy az Emmitől nemrég a szakterületen dolgozó hajdú-bihariak is kaptak Szent Anna-díjat. Az elismerést Pipó Mártonné, a debreceni és Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ munkatársa, és Lányiné Benke Marianna, a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ munkatársa vehette át. – Hajdú-Bihar megyében jelenleg ötszázötven nevelőszülő él, szakmájuk elismert hivatássá vált az évek alatt – fogalmazott. Kitért arra is, hogy januártól húsz százalékkal emelkedik a gyermekvédelemmel foglalkozók juttatása.