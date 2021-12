Szilveszterkor, újévkor és január 2-án is jóval nagyobb utasforgalom várható, ezért a MÁV és a Volánbusz arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, és indulás előtt tájékozódjanak a menetrendváltozásról. Érdemes a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodni, biztosítva a helyet az utazásra. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben, online és mobilon is kényelmesen megváltható. A decemberi dolgozó- és tanulóbérleteket január 5. helyett 7-ig fogadják el a vonatokon és a helyközi buszjáratokon – hívja fel a figyelmet a MÁV–Volán-csoport honlapján.

Az elővételt elősegítendő, vasúti jegyváltáshoz az utasok 5 százalékos kedvezménnyel használhatják az automatákat, és 10 százalékos kedvezménnyel vehetik igénybe az online jegyvásárlást a megújult Elvirán vagy a MÁV-applikációban is. A megújult Elvirán már figyelhető az adott vonat ülőhelyfoglaltsága a helyjegyeladások alapján, így az utasok választhatnak elegendő kapacitással közlekedő vonatokat.

Helyi eltérések

A kiemelt, frekventált vonalakon a csúcsidőszakokban közlekedő InterCity-vonatokhoz – a lehetőségekhez képest – több kocsit kapcsolnak a helyjegy fogyásától függően. December 31-én, valamint január 2-án és 3-án járatonként 1-4 kocsival többel közlekednek az InterCity-vonatok többek közt a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Budapest és a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza-Záhony útvonalon. A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt január 2-án éjfélig vehetik igénybe.

A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik.

December 30-án tanítási szünetes munkanap szerint, december 31-én a hét utolsó tanítási szünetes munkanapja szerint közlekednek a járatok. Január 1-én munkaszüneti napra, január 2-án a hét első iskolai előadási és munkanapját megelőző munkaszüneti napra, január 3-án a hét első iskolai előadási és munkanapjára, míg kedden munkanap, iskolai előadási napra vonatkozó menetrend szerint közlekednek a buszok.

Január elsején nem közlekedik a 4 óra 30-as Debrecen–Hajdúsámson, az 5.15-ös Hajdúsámson–Debrecen, valamint a 4.50-es Hajdúböszörmény–Debrecen és a 4.10-es Debrecen–Hajdúböszörmény járat. (Ez a lista folyamatosan frissül, indulás előtt érdemes tájékozódni!)

HBN