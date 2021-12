Egy olvasónk azzal a panasszal fordult hozzánk, hogy hétköznap nem vették át tőle a hulladékot a Vértesi úti lerakóban. Bár az AKSD Kft. a honlapján figyelmeztet, hogy csak hétvégén működik a szolgáltatás, nem feltétlenül tudja mindenki megoldani a hétvégi szállítást. A korlátozott működés oka, hogy augusztusban tűz volt az István úti lerakóban, és a mostani megoldás csak ideiglenes.

A működtető Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nél arról érdeklődtünk, elégséges-e a csak hétvégi átvétel, illetve az István úti lerakó mikor lesz újra fogadókész. „Mint az ismeretes, az augusztus 21-e hajnalban bekövetkezett tűzeset miatt a lakosoknak a Vértesi út 9. szám alatt található Regionális Hulladékkezelő Központban kialakított Ideiglenes Lakossági Hulladékudvarban van lehetőségük az itt leadható hulladékaik elhelyezésére szombaton és vasárnap a nyitvatartási időben, 8–16 óráig.

A hétvégi nyitvatartás oka az, hogy a Regionális Hulladékkezelő Központban egy átlagos hétköznapon 330-360 mérlegelés történik, azaz olyan nagy számban érkeznek különféle hulladékkal megrakodott tehergépjárművek, hogy emiatt a Lakossági Hulladékudvarba érkező lakosokat a biztonsági szempontokat figyelembe véve nem tudjuk fogadni.

Miután szombatonként 13 óráig a Hulladékkezelő Központunk is nyitva tart, ekkor is érkezik 80-90 tehergépjármű, ezért tapasztalható ezen időszakban jelentős mértékű torlódás. Célszerű lehet emiatt nemcsak erre a napra, hanem akár vasárnap délutánra időzíteni a hulladékok leadását. Az Ideiglenes Hulladék­udvar működése óta tapasztalható, hogy szombatonként 100-120 autós keresi fel a létesítményt, míg vasárnaponként csupán 40-50 autós” – közölte válaszában Domokos Csilla, a DHK szóvivője.

Helyreállítás tavasszal

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a zöldhulladék továbbra is ingyenesen leadható a zöldhulladék-átvételi ponton a Regionális Hulladékkezelő Központ nyitvatartási idejében, melyet M1 kategóriába tartozó személyautóval, vagy ahhoz kapcsolt utánfutóval lehet beszállítani, teherautóval tilos. „Sokan érkeznek a telepre szombaton délután, vagy vasárnap zöldhulladékkal, de mivel ez a hulladéktípus jellegéből adódóan a hulladékudvarban nem leadható, ezért sajnos szombaton 13 óra után a zöldhulladékkal érkezők nem járnak sikerrel. Ennek oka az, hogy két külön létesítményről van szó, saját munkavállalói létszámmal, tevékenységgel, azaz azon kollégák, akik homlokrakodógépet kezelhetnek vagy a zöldhulladékkal megtelt konténert át tudják szállítani a komposztálóba, hétfőtől péntekig dolgoznak a Regionális Hulladékkezelő Központ állományában, a hulladékudvar munkavállalói pedig nem rendelkeznek a szükséges gépkezelői jogosítvánnyal, valamint nem gépjárművezetők, hiszen alapvető munkaköri feladataik ezt nem indokolják” – részletezte a szóvivő.

Hozzátette: az Ideiglenes Hulladékudvarban leadható hulladékokon felül további lehetőség még, hogy évente egy alkalommal a Regionális Hulladékkezelő Központ nyitvatartási idejében minden debreceni lakos díjmentesen helyezhet el legfeljebb 200 kilogramm települési szilárd hulladékot, úgymint: kommunális hulladék, törmelék, föld.

„Jelenleg is azon dolgozunk, hogy a Lakossági Hulladékudvar helyreállítási munkálatait tavasszal megkezdhessük, melyet megelőz a most is folyamatban lévő biztosítási kárrendezés, ezt követi majd a bontás, terveztetés, számos engedélyeztetés folyamata, valamint figyelembe kell vennünk azt is, hogy bizonyos munkafázisok nem végezhetők el télen. A tervek között szerepel továbbá 2022. évben lehetőség szerint több Lakossági Hulladékudvar megnyitása a város különböző pontjain” – áll a válaszban.

SzT

Nyitvatartás