A beoltottak száma 6 262 698, közülük 5 978 673 személy már a második, 3 170 694-en pedig már a megerősítő, harmadik oltását is felvették – tudatta december 30-án a koronavirus.gov.hu. 3361 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 253 055-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 95, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 39 104-re emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 106 531, az aktív fertőzöttek száma pedig 107 420-ra csökkent. 3697 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 342-en vannak lélegeztetőgépen.



Hajdú-Bihar megyében az elmúlt 24 órában 159 újabb fertőzöttet detektáltak, a járvány kezdete óta összesen 68 721-et.

Grafika: koronavirus.gov.hu

Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed, ezért továbbra is az oltás felvételére kérik az oltatlanokat, és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat. Az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással.