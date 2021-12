A Debreceni Állatkert az ünnepekhez és az év végéhez közeledve is újdonságokkal, köztük jelentős természetvédelmi értéket képviselő különleges jövevényekkel várja látogatóit; legutóbb egy laysani réce érkezett hozzájuk a csehországi Ostrava állatkertjéből - közölte az intézmény. Az idei kelésű fiatal tojó karanténját követően csatlakozott az intézmény minden eddiginél gazdagabb récegyűjteményének többi tagjához, akiknek társaságában jelenleg az Afrika-röpde külső volierében tekinthetik meg a látogatók. A remények szerint a jövőben gácsér is érkezhet hozzá, így a sikeres szaporulat is kilátásba kerülhet.

Forrás: dr. Nagy Gergely Sandor

Az egykor a hawaii szigetvilág valamennyi tagján megtalálható laysani réce (Anas laysanensis) ma kizárólag Laysan mintegy 350 hektáros szigetén endemikus. Viszonylag gyengén repül, és ritkán úszik; közlekedni sétálva vagy futva szokott. Dél körül pihen, tápláléka után este kezd kutatni. Érdekes táplálékszerzési módszere, hogy kitátott csőrrel szalad át vízilégyrajokon minél több egyedet elkapva. A tőkés récéére emlékeztető hangját szinte csak udvarláskor hallatja. A gácsérok gyakran heves küzdelembe bocsátkoznak a tojókért; a párzásra ősz végén vagy tél elején kerül sor, a tojásrakásra pedig április és augusztus között. A költést kizárólag a tojó végzi.