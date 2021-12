Elhanyagolt településrészek, rossz közbiztonság és a munkanélküli lakosok magas aránya jellemezte Egyek községét még 2010 környékén, amely a napokban a Belügyminisztérium Magyarországi Falumegújítási díj pályázatán ért el első helyezést.

Településünk 2010-ben volt a mélypontján. Hetente több betörés is történt, számos romos, rossz állapotú ingatlanunk volt, elhanyagolt területek jellemezték a településképet. A munkanélküliség 30 százalék körüli volt, az önkormányzat tehetetlenül eladósodott

– ismertette a korábbi állapotokat Miluczky Attila polgármester. Hozzátette, a Hortobágyi Nemzeti Park területére kifolyt, kezeletlen szennyvíz miatt több millió forintos bírságokat kaptak, az akkoriban jellemző heves esőzések és a csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága következtében több ingatlan fala is megrepedezett, a kultúrház és a tájház fala ki is dőlt.

– A területünkön lévő 24 millió literes tárolókapacitással rendelkező stratégiai üzemanyag-tárolóból kiszivárgó olaj ártalmatlanítása több száz millió forintunkba került. A hatóságok bezárással fenyegették a bentlakásos idősotthonunkat és a régi piacot. Az utcán falkába verődött kóbor kutyák veszélyeztették az arra járókat – emelt ki néhány példát a településvezető.

Mindezek mellett az önkormányzatot közel 230 millió forint adósság is terhelte, amelynek törlesztése igen leszűkítette a fejlesztési lehetőségeiket.

– A fejlesztési folyamat mindezek ellenére elkezdődött. Találtunk pályázati forrásokat képzésekhez, mint például ebrendész, kisgépkezelő vagy tűzoltó – idézte fel az első lépéseket a fejlődés útján Miluczky Attila. Elmondta, sokat segített rajtuk a közfoglalkoztatási program újraszervezése, amellyel újabb gépeket tudtak beszerezni, és a közmunkások számára is tudtak munkát biztosítani.

A 2013-as adósságkonszolidáció újabb lökést adott gazdálkodásunknak, elkezdtünk tervezni és megfogalmaztuk azokat a célokat, amelyekkel egy élhető, a lakosság igényeit kielégítő, biztonságos és népességmegtartó települést alakíthatunk ki

– hangsúlyozta. Az eltelt 11 év alatt számtalan kezdeményezés indult és beruházás készült el a községben. A közmunkaprogramban beton­elemgyártó üzemet és varrodát hoztak létre, megszervezték az utak és a zöldfelületek karbantartását, mezőgazdasági munkákat láttak el.

– A leromlott, düledező ingatlanok közmunkaprogramban történő felújításával elértük, hogy mára 42 darab szociális bérlakásunk van, melyekben rengeteg fiatal és idősebb helyi lakos talált otthonra. Épületeink egy részét közösségi célokra újítottuk fel és új funkciókkal láttuk el: alkotóház, művelődési ház, temetkezésfelvételi iroda, vendégház, tájház lett belőlük. Funkcióváltás nélkül újítottuk fel az éttermünket, rendőrőrsöt, idősek otthonát, ravatalozót, védőnői épületet, óvodát és iskolát – sorolta Egyek polgármestere.

Kiemelte, a korábban a bezárás szélére került idősek otthonát azóta felújították, bővítették és határozatlan idejű működési engedélyt is kapott. Céljuk ennek további bővítése.

– A tucatnyi képzésből kiemelném az ebrendészképzést, melynek köszönhetően Egyeken a legnagyobb az egy főre jutó ebrendészek száma. Nekik köszönhetően tudtuk létrehozni és ma is gazdaságosan működtetni gyepmesteri telepünket, ahol 42 önkormányzat és rajtuk keresztül több mint 200 ezer fő lakos igényeit szolgáljuk ki. A 2020-as évben 609 kutyának sikerült új gazdát találnunk – hangsúlyozta Miluczky Attila. Hozzátette, még Tiszacsegével és Tiszadorogmával közösen indították el a telepet. Ugyanezen településekkel most is fut egy közös projektjük: egy térségi kocsimosót építenek, amelynek egyedisége lesz az, hogy akár teherautók aljának mosására is alkalmas lesz.

– Mivel a társadalmi munka szervezése már nem hat igazán hívó szóként, a járdaépítés felgyorsítására kitaláltunk egy ösztönző programot.

Ha valaki a háza előtt vállalja, hogy szakemberrel lerakatja a térkövet és ahhoz sódert, betont és szakmunkát vásárol, mi ingyenesen biztosítjuk a térkövet és szegélykövet. Erre évente 7-8 háztartás részéről szokott is igény lenni

– ismertette egy másik egyedi kezdeményezésüket. Az elmúlt bő egy évtizedben számos fejlesztés történt a községben.

Megoldódott a település szennyvízhálózatának kiépítése, két műfüves labdarúgópálya épült, valamint fejlesztették az élő füves pályájukat. Fejlesztették az ipari parkjukat is, új piacot építettek, és a falu közepén lévő elmocsarasodott Válykos-tóból egy csónakázásra, vízibiciklizésre, horgászatra és szabadidő eltöltésére alkalmas tavat alakítottak ki.

Bekecs Sándor