Az előző ciklusban a kommunális adó önkormányzati rendeletben meghatározott mértéke kilencezer forint volt évente a városban.

Tóth József | Forrás: Napló-archív

A 2019-ben megválasztott képviselő-testület 2020-ban ezt a számot hétezer, 2021-ben pedig ötezer forintra csökkentette. Az adó az ingatlanok településen belüli fekvése, annak tényleges értéke és a tulajdonos valós élethelyzetének a vizsgálata nélkül mindenkire egyforma terhet jelentett, kivéve a 70 év felettieket és a 65 év feletti egyedül élőket, hiszen ők korábban mentességet kaptak. A városlakók a fizetési kötelezettséget igazságtalan és aránytalan sarcként élik meg, ezért a képviselő-testület 2022. január 1-től kivezeti a város költségvetésből a kommunális adót annak ellenére is, hogy ez az adó nagyságrendileg húszmillió forintot jelentett a városnak évente. A döntés a nehezebben élő polgári családok terheinek csökkentése érdekében és abban a reményben is született meg, hogy a tulajdonosok az eddiginél is jobban figyelnek majd a saját ingatlanukra, a lakásuk előtti közterületi állapotokra, különösen a járdára, a zöld növényzetre, a vízelvezető árok rendben tartására.

