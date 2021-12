Madarasi István (MSZP) arra kérte a polgármestert, hogy oszlasson el egy „pletykát”, amit ő már többektől hallott, s ami szerint az óvodák fenntartását, üzemeltetését is átvenné az állam.



– Semmilyen ilyen kormányzati szándékról nincs információm. Nemrég volt a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlése, ahol a kormány ilyen üzenetet, szándékot egyáltalán nem közölt – hangsúlyozta Papp László. – Az elmúlt időszakban a debreceni óvodai hálózatnak több mint a felét felújítottuk, újat is építünk, illetve bölcsődéket tervezünk építeni; nem kívánunk lemondani erről az ellátási formáról, ez jó kezekben van Debrecenben. A rendszert érintően egy területen van gondolkodás, mégpedig a közétkeztetést illetően. Itt ugyanis osztott teherviselés van, egy jelentős részét az önkormányzat finanszírozza, és most már második éve nem fogunk tudni díjat emelni. A befagyasztott díjak mellett a költségek nőnek, és az önkormányzatnak kell majd ebben terhet vállalnia. Ezért azt el tudom képzelni, hogy a jövőben a közétkeztetésben egy egységes állami ellátási forma valósulhat meg, de egyelőre ebben sincs semmilyen előrelépés, 2022-ben is osztott teherviselés lesz a közétkeztetésben. A intézményrendszert illetően semmilyen olyan információ nincs, amely változást jelentene az óvodai ellátásban – hangsúlyozta még egyszer a polgármester.

SzT