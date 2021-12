Megmentője is lehet a lét peremére szoruló embereknek egy-egy segélycsomag, és minden egyes felajánlás – egy konzerv, egy tészta, egy tisztítószer – hozzájárul egy újabb csomag összeállításához, azaz újabb rászorulók megsegítéséhez.

Hétvégén, december 18-19-én 10 és 18 óra között a Balmazújvárosi úti hipermarketben gyűjt a Magyar Vöröskereszt Debrecen Területi Szervezete, azért, hogy minél több nehéz élethelyzetű családnak, kis jövedelmű nyugdíjasnak, beteg, egyedülálló nélkülözőnek adhasson adományt karácsony előtt

– tudatta a megyei szervezet.

„Most segíthet! Álljon meg egy pillanatra kosarunknál az ünnepi bevásárláskor, s tegyen hozzá egy terméket a hátrányos helyzettel küzdő emberek csomagjához” – kérik önkéntesek és munkatársak a szervezetből. A Vöröskereszt területi szervezetének ugyanis ez az utolsó kitelepült gyűjtése az ünnep előtt.



„Tudom, milyen nélkülözni, ezért adtam”



Vannak, akik már megtették, és talán nem is tudják, hogy aprónak tűnő felajánlásukkal nagyon sokat segítettek az elmúlt hetekben a Vöröskereszt gyűjtésein, hiszen sok kicsi sokra megy. Azok a gyűjtések sikerültek, amelyeken szinte minden második vásárló tett egy-egy terméket a kosárba. Ám akadtak megható, áldozatos tettek is: félkosár adományt tett a Vöröskereszt gyűjtőhelyére egy úr múlt héten egy szupermarketben. Felajánlásával tíz családnak elegendő tartós élelmiszert adott. Mint elmondta, tudja, mi az: rászorulónak lenni, mert mikor visszakerült Debrecenbe, hajléktalan lett volna, ha nem fogadja be egy ismerőse. Nehéz élethelyzetű, határon túli magyar hölgy jött a gyűjtőponthoz, egy tésztát és két csokit hozott; „Ennyit tudok adni, de ezzel szeretnék segíteni” – mondta. Egy alkalommal a mostanihoz hasonló gyűjtésen mentette meg sok család ünnepét egy hölgy: ő is félkosár adományt hozott, hogy segítsen.

Legyen egy-egy darab vagy több: ezeknek a jótetteknek köszönhető, hogy a segítségre szoruló gyermekek, családok, egyedülálló kisnyugdíjasok és beteg jelentkezők egy részének már tud segíteni a szervezet. Ám a gyűjtés még nem ért véget, s minél több felajánlás érkezik, annál több csomaggal tud karácsonyi szeretetakciójában segíteni a területi szervezet.